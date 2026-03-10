يوفنتوس، زيغروفا مخيبة للآمال، قد تغادر: ما المطلوب لتجنب الخسارة المالية ومن يريدها؟

إيدون زيغروفا هو أحد أكبر خيبات الأمل في موسم يوفنتوس، إلى جانب جوناثان ديفيد ولويس أوبندا. ثلاثة مؤشرات قوية تلخص سوق الانتقالات الصيفية الماضي للسيدة العجوز: نصف فشل.

بصرف النظر عن حالته البدنية (التهاب العانة) التي أثرت على استعداداته والجزء الأول من الموسم، خيب زهيغروفا الآمال الكبيرة التي علقها عليه النادي والمدربون والمشجعون. الأرقام تتحدث بوضوح وبشكل لا لبس فيه: 20 مباراة، منها واحدة فقط كلاعب أساسي (مع بافوس في دوري أبطال أوروبا)، لا أهداف، لا تمريرات حاسمة، إجمالي 445 دقيقة على أرض الملعب (بمتوسط 22 دقيقة في 20 مباراة شارك فيها اللاعب الكوسوفي).