يوفنتوس، زهغروفا خيبة أمل على أرض الملعب وفي الميزانية: المبلغ المطلوب لبيعه

تستعد يوفنتوس لخاتمة موسم ستكون ساخنة، وبطبيعة الحال، إلى جانب السعي وراء المركز الرابع الذي سيتعين عليها التنافس فيه مع روما وكومو، بدأت بالفعل في التفكير في المستقبل وفي سوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث سيتعين اتخاذ العديد من القرارات سواء فيما يتعلق بضم اللاعبين الجدد، أو بشكل أساسي فيما يتعلق ببيعهم.





وسيتعين على لوتشيانو سباليتي، بمجرد توقيعه على تجديد عقده، اتخاذ موقف نهائي بشأن العديد من اللاعبين الذين يواجهون مصيرًا مجهولًا حاليًا، ومن بينهم إدون زيغروفا. لكن المهاجم الكوسوفي، وفقًا للأرقام، يعد حتى الآن فاشلًا سواء على أرض الملعب أو من الناحية المالية.



