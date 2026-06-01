Goal.com
مباشرالتذاكر
cm grafica gonzalo garcia juve
Gianluca Minchiotti و محمود خالد

يوفنتوس وصفقات الريال: بديل سيلفا، جارسيا على خطى نيكو باز .. ومورينيو يفسد الفرصة!

انتقالات
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
ريال مدريد
غونزالو غارسيا
دين هويسين

يا لها من صفقات مثيرة بين يوفنتوس وريال مدريد!

الخبرة والجودة؛ هذا هو شعار سوق انتقالات يوفنتوس، الذي يسعى إلى إضافة هاتين الصفتين إلى تشكيلة لوتشيانو سباليتي. في الوقت الذي يبحث فيه عن اللاعبين المتاحين للانتقال الحر، إلا أن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم المُقبل، قد يعقد الخطة.

إذا ما كان الحديث حول برناردو سيلفا، متوسط ميدان مانشستر سيتي، فقد رفض العرض، وهذا مثال على معضلة يوفنتوس الذي يملك رغبة في التعاقد بشكل أساسي مع لاعبين قادمين من الأندية الكبرى، وفرق تتسم بضغوط هائلة، وبالتالي، يمكنهم إظهار شخصياتهم على أرض الملعب، بالإضافة إلى مهاراتهم.

يوفنتوس حاول التعاقد مع لاعبين من ليفربول، إلا أن مسار التعاقد مع أليسون بيكر، تعقد بشكل كبير، فيما اختار أندرو روبرتسون الرحيل إلى توتنهام، أما محمد صلاح، فبعد إقالة آرني سلوت، ينتظر ليرى من سيجلس على مقاعد البدلاء للريدز، ليقرر بعد ذلك ما يجب فعله بشأن مستقبله.

  • ثنائي ريال مدريد

    هناك ريال مدريد أيضًا؛ حيث توجد عدة أسماء مرشحة للرحيل، مدرجة بخط أحمر في قائمة تعاقدات يوفنتوس المطلوبة، وفق ما أوردته صحيفة "لا ستامبا".

    وبعد رفض برناردو سيلفا، بات أحد نجوم ريال مدريد، هو الهدف الرئيس لليوفي، وهو براهيم دياز، لاعب الوسط المهاجم القادر على إقناع الجميع في قلعة تورينو، حيث نشأ في مانشستر سيتي وبلغ ذروة مستواه بين ميلان وريال مدريد، وهو القائد الفعلي للمنتخب المغربي، ليصبح الخيار الأول بالنسبة لسباليتي، فيما يعمل كومولي وأوتوليني على تقديم العرض المناسب.

    ووفق التقارير، فإن هناك اتصالات متتالية أيضًا بشأن جونزالو جارسيا، المهاجم الذي سجل قبل عام، الهدف الحاسم في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية ضد يوفنتوس، فاللاعب المولود عام 2004، بات قريبًا من السير على نهج صفقة نيكو باز، الذي تقرر رحيله إلى كومو، مع وجود بند يتيح خيار إعادة الشراء مستقبلًا.

    يوفنتوس يفكر في صفقة جارسيا، وبالنسبة لسباليتي، سيكون الداعم المثالي للمهاجم الأساسي، سواءً كان فلاهوفيتش، كولو مواني، أو أي نجم آخر.

    • إعلان

  • وماذا عن ألابا وسيبايوس وهاوسن؟

    وفي ملف اليوفي، تدور أروقة ديفيد ألابا، الذي بات متاحًا بصورة مجانية، بالتزامن مع انتهاء عقده مع ريال مدريد، فيما عرض وكيل أعماله بيني زهافي، نفس وكيل روبرت ليفاندوفسكي، خدماته على "السيدة العجوز"، في الأسابيع الماضية، إلا أنه تأثر بالإصابات التي طاردته كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، ما يدفع إدارة النادي الإيطالي لعدم المجازفة بالتعاقد معه.

    هناك لاعب آخر غير راضٍ، وهو داني سيبايوس، الذي يستعد لمغادرة الريال قبل عام من انتهاء عقده، وهناك اهتمام به من قِبل ريال بيتيس وأياكس، رغم ارتفاع راتبه، وقد عرضه الوسطاء على يوفنتوس.

    أيضًا جاء اسم دين هاوسن في الصورة، حيث أجريت عدة مفاوضات معه في الأشهر الماضية، إلا أن جوزيه مورينيو، الذي ينتظر أن يصبح المدير الفني الجديد لريال مدريد، والذي سبق أن درب المدافع الشاب في روما، قد أوقف عملية الانتقال.