يوفنتوس، رد فلاهوفيتش الحزين لطفل: «هل أنا قوي؟ نعم، في الماضي...»

خلال لقاء مع المشجعين، طرح طفل سؤالاً بسيطاً على نجمه المفضل، مهاجم يوفنتوس، الفريق الذي يشجعه. «ما مدى قوتك؟»، سأله. «حسناً، ذات مرة...»، أجاب المهاجم وهو يبتسم.





أدهشت إجابة فلاهوفيتش الكثيرين ممن شاهدوا الفيديو، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع بين من وجدوها مضحكة، خاصةً أنها جاءت رداً على سؤال طفل، ومن رأوا فيها نوعاً من الاعتراف، الذي يقترب من الحزن، من جانب اللاعب. من ناحية أخرى، كان أفضل لحظة في مسيرة الصربي، حتى الآن، هي عندما برز في فيورنتينا لدرجة أنه استحق دعوة يوفنتوس التي اشترته بملايين اليورو في يناير 2022. مع يوفنتوس، على الرغم من استمراره في التسجيل بشكل متكرر، إلا أن الصربي تعرض لبعض التباطؤ بسبب الإصابات وبعض اللحظات السيئة. علاوة على ذلك، لم تكن نتائج الفريق كما كان متوقعًا، لدرجة أن دوسان لم يضيف إلى رصيده سوى كأس إيطاليا منذ ذلك الحين.





كما أن مستقبل فلاهوفيتش يظل مجهولاً حتى الآن. مع اقتراب انتهاء عقده مع يوفنتوس وتودد العديد من الأندية إليه، مثل ميلان، يبدو أن الصربي عازم على تجديد عقده مع يوفنتوس براتب أقل، لكن هذا العقد من المفترض أن يبقيه مع الفريق لمدة عامين آخرين.