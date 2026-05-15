Gabriele Stragapede

يوفنتوس يراقب .. حقيقة رحيل تيو هيرنانديز عن الهلال بعد موسم واحد فقط في السعودية!

الفرنسي حاضر في تشكيل فرنسا لكأس العالم بفضل موسمه المميز

سنة واحدة فقط في الخارج، في المملكة العربية السعودية، قبل عودة محتملة بأسلوب كبير إلى الدوري الإيطالي؟ لا ينبغي استبعاد فرضية عودة تيو هيرنانديز إلى إيطاليا بأي حال من الأحوال: فالظهير الفرنسي يمر بموسم إيجابي في الدوري السعودي تحت قيادة المدرب السابق لإنتر سيموني إنزاجي، لكنه لا يخفي رغبته في العودة إلى كرة القدم الأوروبية المهمة، ولماذا لا، محاولة العودة إلى ملاعب الدوري الإيطالي، حيث قدم أداءً رائعاً مع ميلان، وأصبح المدافع الأكثر تهديفاً - متجاوزاً باولو مالديني - في تاريخ النادي الروسونيري.

يجب تحليل بعض جوانب عودته المحتملة إلى إيطاليا، لكن هناك بعض الأندية التي قد تستفيد من وجود لاعب يتمتع بخصائص ومهارات اللاعب الدولي الفرنسي ضمن تشكيلتها.

  • الإعفاءات الضريبية

    لكن دعونا نبدأ بفرضية مهمة، قبل أن نخوض في موضوع تيو هيرنانديز والدوري الإيطالي. منذ فترة الانتقالات الشتوية - مع بعض الشائعات التي ربطته بيوفنتوس - بدأ اسم الظهير الفرنسي السابق في ريال مدريد يتردد في أوساط سوق الانتقالات الإيطالية.

    وكما تبين بالفعل، فضل تيو هيرنانديز انتظار العروض والمقترحات من إيطاليا في الصيف: ولكن لماذا؟ كان عليه الانتظار حتى منتصف عام 2026، حيث يجب أن يمر 183 يومًا من أصل 365 يومًا مع الإقامة الضريبية في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن من الاستفادة من ضريبة مخصصة تقريبًا على رواتب العمال الأجانب.

    وبهذه الطريقة، سيتمكن تيو من التفاوض على أساس راتب إجمالي لن يثقل كاهل ميزانية النادي الذي قد يلعب فيه. على أي حال، بالنظر إلى الـ 20 مليون يورو صافي التي يكسبها في الهلال، في حالة ظهور نادٍ إيطالي، سيتعين على الفرنسي خفض مطالبه المالية فيما يتعلق بالراتب.

  • موسم مميز

    خاض تيو هيرنانديز 42 مباراة طوال الموسم حتى الآن، موزعة بين الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا: 3627 دقيقة سجل خلالها 9 أهداف - لعب فيها كظهير أيسر وكجناح في خط الوسط - وقدم 5 تمريرات حاسمة.

    في أكبر مسابقة آسيوية، خرج فريقه الهلال بركلات الترجيح أمام السد بقيادة روبرتو مانشيني في دور الـ16، بينما نجح الفريق السعودي في الفوز بكأس الملك، ليحصد بذلك أول لقب في لتيو مع الهلال (الذي كان حاسماً بهدف في المباراة النهائية التي فاز بها الفريق بعد أن كان متأخراً) ومدربه سيموني إنزاجي.

    في الدوري، في الجولة الأخيرة، أفسد الهلال احتفال النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، ولا يزال بإمكانه الفوز باللقب، إذا تمكن من تعويض الفارق في آخر مباراتين متبقيتين في الدوري السعودي للمحترفين.

  • هل يوفنتوس مهتم؟

    لقد كان موسمًا إيجابيًا، أبقاه في دائرة اهتمام المدرب ديدييه ديشان للمنتخب الفرنسي وللكأس العالمي الذي سيُقام هذا الصيف في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

    وفي الوقت نفسه، سمح أدائه الجيد في آسيا لفريقه بالحفاظ على اتصالات مع بعض الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي، ومن بينها - في المقام الأول - يوفنتوس.

    خلال الأشهر الماضية، ولا سيما بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية، انتشرت شائعات حول اللاعب السابق في ميلان في أوساط يوفنتوس؛ ومع ذلك، لم تكن هناك أبدًا مفاوضات حقيقية أو محادثات جارية لإعادة تيو إلى إيطاليا وانضمامه إلى يوفنتوس.

    صحيح أن "السيدةالعجوز" تبحث عن لاعب جناح يتمتع بتلك الخصائص المحددة، لكنها لم تطرق أبواب الوفد المحيط باللاعب الفرنسي المولود عام 1997. لقد تم إلقاء نظرة فاحصة عليه، لكن في الوضع الحالي، لا يزال الأمر مجرد فكرة، شائعة لا أساس لها من الصحة.

  • هل يمكن أن يعود إلى ميلان؟

    لنبدأ من البداية. في صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، صرح تيو هيرنانديز نفسه قائلاً: "لقد رأيت أليجري وتاري وإبرا. لم يظهر فورلاني. باستثناء إبرا، يمكن الشعور بغياب روح ميلان. الاتجاه الذي سلكه النادي وبعض القرارات لا تعكس القيم والطموحات التي جلبتني إلى هنا. هل سأعود إذا طلبوا مني ذلك؟ الآن أريد الفوز هنا. لكن طالما أن هناك أشخاص معينون، لن أعود".

    قد تتغير الأوضاع الآن فعليًا: فقد أصبح موقف الطاقم الفني بأكمله - من المدير الرياضي إيجلي تاري إلى المدرب ماسيميليانو أليجري (الذي كان سيستفيد في تشكيلته 3-5-2 من لاعب يتمتع بخصائص ثيو) - والمدير التنفيذي جورجيو فورلاني - قيد الفحص، نظراً للفترة المظلمة الأخيرة التي تزامنت مع عدم تحقيق نتائج إيجابية ومع القلق والإدراك بأن التأهل إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا أصبح أمراً غير مؤكد حقاً.

    إذا كانت هناك سيناريوهات معينة للتغيير في الهيكل التنظيمي للروسونيري، فإن المسار الذي قد يؤدي إلى عودة تيو هيرنانديز إلى ميلانو - حيث تقيم عائلته وحيث لطالما شعر بالراحة - قد يتم أخذه بعين الاعتبار، على الرغم من أن هذا الأمر غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي ولا يبدو أن هناك أي اتصال أو مفاوضات ملموسة بشأنه.

  • أندية أخرى مهتمة

    وهناك أندية أخرى في إيطاليا قد تبحث عن لاعب جناح يتمتع بمهارات تيو هيرنانديز: ديناميكي وهجومي. بدءًا من روما - حيث سيتناسب تمامًا مع بيئة وفلسفة اللعب التي يتبناها المدرب جيان بييرو جاسبيريني - وصولًا إلى نابولي - حيث سيساعد نظام اللعب على اندماجه في التشكيلة، على الرغم من أن ذلك يعتمد على بقاء أنطونيو كونتي على مقاعد البدلاء أو وصول مدرب مثل ماوريتسيو ساري -، مروراً بكرة القدم المفعمة بالحيوية والشبابية والهجومية التي يمارسها فريق كومو بقيادة سيسك فابريجاس، خاصة الآن بعد أن نجح الفريق اللومباردي في التأهل على الأقل إلى الدوري الأوروبي، وهو الذي سبق وحاول ضم اللاعب قبل موسمين ولكن رفض الفرنسي.