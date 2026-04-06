Bremer Yildiz Juventus Genoa Serie AGetty Images
Francesco Schirru

تقييمات | يوفنتوس يهيمن أمام جنوة .. بريمر وماكيني يقتربان من المركز الرابع، وكولومبو لم يظهر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس ضد جنوى
يوفنتوس
جنوى

سجل يوفنتوس هدفين في الشوط الأول، مما سمح له بالاستفادة من تعادل كومو ليقترب بفارق نقطة واحدة من المركز الرابع. وغاب بيرين عن المباراة بسبب الإصابة، وسيتم تقييم حالته استعداداً للمواجهة المباشرة مع أتالانتا.

استجاب يوفنتوس بعد تعثره أمام كومو وروما، ونجح في توسيع الفارق مع الجيالوروسي وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن المركز الرابع الذي يحتله فريق لاريو.

سارت الأمور بسهولة في المباراة ضد جنوة، الذي هُزم في الشوط الأول بهدفين من بريمر وماكيني، الذي تلقى بطاقة صفراء وسيُغيب عن مباراة أتالانتا بسبب تراكم البطاقات.

وبالنسبة لـ "الديّا"، فاز أتالانتا على ليتشي وقلص الفارق مع يوفنتوس والمركز الرابع، ولهذا السبب ستكون المواجهة المباشرة في الجولة 32 حاسمة.

سيطر يوفنتوس على الملعب منذ الدقائق الأولى، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 3 بضربة رأس من بريمر، الذي تغلب على بيجلو بتسديدة مرتدة.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5

لم يقض حارس مرمى جنوة أمسية عيد الفصح بالتأكيد، بالنظر إلى الفريق المضيف المتقدم، الذي تمكن من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 17 بواسطة ماكيني: تمريرة مثالية من كونسيساو المتألق دائمًا وتسديدة ناجحة لتصبح النتيجة 2-0.

بعد أن تعرض للهزيمة بفارق هدفين، لم يظهر جنوة أي أسلحة قادرة على السماح له بالعودة إلى المباراة، حيث واصل يوفنتوس الضغط بحثًا عن الهدف الثالث؛ وهو أسلوب يوليه سباليتي أهمية كبيرة، أي محاولة إنهاء المباراة بسرعة لتجنب المفاجآت السيئة.

وقد اقترب كونسيكاو ويلديز من تسجيل الهدف الثالث، لكنهما لم ينجحا، مما أظهر مرة أخرى أن يوفنتوس ناجح هذه المرة، لكنه لا يزال يواجه صعوبات عندما يتعلق الأمر بزيادة النتيجة لصالحه.

قبل مباراة أتالانتا، سيتعين تقييم حالة بيرين، الذي خرج في منتصف الشوط الأول بسبب إصابة في ربلة الساق.

وشهد الشوط الثاني هيمنة يوفنتوس المطلقة، حيث سدد دافيد الكرة في القائم، بينما ضغط زملاؤه في الفريق الأبيض والأسود على دفاع أتالانتا المرتبك، الذي تمكن في النهاية من الحفاظ على فارق هدفين فقط.

وحظي جنوة بفرصة العودة إلى المباراة من خلال ركلة جزاء سددها مارتين، لكن دي جريجوريو تصدى لها. عندها تشتت صفوف يوفنتوس، لكن حارس المرمى أنقذهم بتصديه لتسديدة ماسيني. النتيجة في النهاية هي 2-0.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!


  • تقييمات لاعبي يوفنتوس

    لم يفاجأ بريمر (6.5) في الدفاع ونجح على الفور في فتح التسجيل، لكنه أخطأ في ركلة الجزاء التي حصل عليها جنوة، رغم أن مارتن أضاعها. كان كونسيساو (7) كالعادة لاعباً لا يمكن إيقافه بالنسبة لخط دفاع الخصم.

    أيضًا قدم لوكاتيلي (6.5) أداءً ممتازاً بعد أيام قليلة من خيبة الأمل التي عاشها مع منتخب إيطاليا.

    تقييمات يوفنتوس (4-3-2-1):

    بيرين 6 (46' دي جريجوريو 7)

    كالولو 6

    بريمر 6.5

    كيلي 6.5

    كامبياسو 6 (83' هولم غير مصنف)

    تورام 6

    لوكاتيلي 6.5

    ماكيني 6.5

    كونسيساو 7 (83' ميريتي sv)

    يلديز 6 (90' بوجا sv)

    دافيد 6 (67' ميليك 6)

    الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!


    • إعلان

  • تقييمات لاعبي جنوة

    كولومبو (تقييم 5) كان ضحية لليلة سيئة لفريق جنوة، الذي لم يدخل أجواء المباراة أبدًا وبقي بعيدًا عن مرمى بيرين أولاً ثم دي جريجوريو لاحقًا.

    أما ماركاندالي (5) فقد تعثر أمام هجوم البيانكونيري القوي، في حين كان إليرتسون (6) من بين القلائل الذين قدموا أداءً جيدًا.

    تقييمات جنوة (3-4-1-2):

    بيجلو 5.5

    ماركاندالي 5

    أوستيجارد 5

    فاسكيز 5.5

    إيلرتسون 6

    مالينوفسكي 5.5 (66' ماسيني 6)

    فريندروب 5 (83' إيخاتور sv)

    مارتين 4.5

    ميسياس 5.5 (52' بالدانزي 6)

    فيتينيا 5.5

    كولومبو 5 (66' إيكوبان 6)


    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


  • نتيجة مباراة يوفنتوس - جنوة 2-0

    الهدافون: 4' بريمر، 20' ماكيني

    الحكم: ماسا

    اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: لوكاتيلي (ج)، فريندروب (ج)، بريمر (ج)، ثورام (ج)

    ملاحظات: أضاع مارتين ركلة جزاء

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


الدوري الإيطالي
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
جنوى crest
جنوى
جنوى
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو