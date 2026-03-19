تقدم طبعة اليوم من صحيفة «توتوسبورت» آخر المستجدات من نادي يوفنتوس بشأن الحالة البدنية لكل من ثورام وفلاهوفيتش، استعداداً للمباراة التي ستقام مساء السبت في الساعة 20:45 ضد ساسولو.
يوفنتوس، تورام يتدرب مع الفريق، وفلاهوفيتش يأمل في الانضمام إلى التشكيلة: ما الذي يتردد في كونتيناسا استعداداً لمباراة ساسولو
سو ثورام
أصيب خفرن ثورام بكدمة شديدة في الكاحل خلال الشوط الثاني من المباراة خارج أرضه في أوديني، مما اضطره إلى الخروج من الملعب في الدقيقة 49. وقبل مباراة ساسولو، لم يكن اللاعب الفرنسي قد عاد بعد إلى تدريبات الفريق حتى يوم أمس. لكن في عدد اليوم من صحيفة توتوسبورت، كشفت الصحيفة أن الألم بدأ يزول وأن الكدمة قد شفيت تقريبًا. في هذه المرحلة، يأمل سباليتي في استعادة ثورام منذ الدقيقة الأولى مع عودته المتوقعة اليوم إلى التدريبات الجماعية في كونتيناسا. ووفقًا للصحيفة، بعد الفوز المقنع في أوديني، يرغب سباليتي في الإبقاء على التشكيلة الأساسية، بما في ذلك ثورام نفسه.
فصل فلاهوفيتش
يبدو أن عودة دوسان فلاهوفيتش إلى قائمة اللاعبين المستدعين تقترب أكثر فأكثر. يبدو أن المهاجم، الذي غاب عن الملاعب لعدة أشهر، جاهز لاستعادة لياقته البدنية، لكنه في الوقت نفسه لن ينضم إلى المجموعة غدًا في إطار إدارة الأحمال التدريبية: وهو قرار مخطط له ويشكل جزءًا من مسار تم تحديده مسبقًا للاعب الصربي. وتشير الأنباء الواردة من «كونتيناسا» إلى تحسن مستمر في حالته البدنية وإلى حاجة اللاعب إلى استعادة إيقاع المباريات. لهذا السبب، قد يعود فلاهوفيتش إلى الملعب ولو لبضع دقائق فقط في مباراة ساسولو، في لحظة حاسمة في علاقته مع يوفنتوس، حيث لا تزال مسألة تجديد عقده معلقة.