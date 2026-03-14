يوفنتوس تضع عينها على تونالي، وريزو يتطلع إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: "بعد كأس العالم، قد يسعى مانشستر سيتي أو أرسنال للتعاقد معه"

جوزيبي ريزو، المدير الرياضي والوكيل الشهير، تحدث إلى موقع «كالتشو آند فينانزا» وتطرق إلى مستقبل موكله تونالي

تحدث جوزيبي ريزو، الوكيل الشهير ومؤسس وكالة GR Sports، عن نفسه في مقابلة مطولة مع موقع «Calcio&Finanza»، وتطرق إلى عدة مواضيع، لا سيما تلك المتعلقة باللاعبين الذين يمثلهم. ومن بين هؤلاء، يبرز ساندرو تونالي، لاعب الوسط الإيطالي الذي يلعب حالياً في صفوف نيوكاسل ويحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى، مثل يوفنتوس في إيطاليا.


ورداً على السؤال: "نيوكاسل هو بالفعل نادٍ في دوري أبطال أوروبا، لكن يُقال الآن إن تونالي في مرمى أندية كبرى، تلك التي تطمح للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، مثل أرسنال أو مانشستر سيتي"، أجاب ريزو قائلاً: "صحيح، كان هذا هو الهدف منذ اللحظة التي ذهب فيها إلى إنجلترا: محاولة جعله لاعباً نجماً. أعتقد أنه اللاعب الإيطالي الذي يتمتع بأحد أعلى القيم في العالم". 

وأضاف: "إذا تألق في كأس العالم، فهل سيتتبعه مانشستر سيتي أو أرسنال؟ لا أعرف (يضحك، محرر)، لكن هذا محتمل جدًا. الجميع ينتظر كأس العالم، ثم تنشأ آلاف المواقف، لكن كل شيء يبدأ بعد كأس العالم". وفيما يلي التصريحات الأخرى:

  • بيع تونالي

    "لقد جاءت هذه الصفقة لأن ناديًا مثل نيوكاسل (المملوك لصندوق الاستثمار العام السعودي، PIF، محرر) الذي يتمتع بموارد مالية لا حصر لها، قرر الاستثمار في ساندرو. وقد فكرنا في فكرة إخضاع اللاعب لمسابقة على مستوى أعلى. هل كنا على علم بمسألة المراهنات؟ لا، هذا مستحيل تمامًا، ولأننا لو كنا نعلم لكان تدخلنا. يجب أن أقول إن الانتقال تبين أنه خيار ناجح من هذه الناحية. لأن نيوكاسل ومشجعيه تعاملوا مع ساندرو بطريقة رائعة ودعموه دائماً. في إيطاليا، تلقى معاملة مختلفة. ليس من مشجعي ميلان الذين دافعوا عنه دائماً".

  • حياة المدعي العام

    "العلاقات في عالم كرة القدم هي كل شيء. وكلما تعمقت العلاقات، زادت فرصة إقامة روابط ناجحة. أنا أبذل قصارى جهدي (يضحك، ملاحظة المحرر)، لكنني أوافق على أنه ليس من السهل دائمًا التوفيق بين شخصيات قوية إلى هذا الحد. كيف يصبح المرء وكيلًا؟ لا توجد قاعدة محددة. هناك فرص يجب اغتنامها على الفور والإيمان بها، وبالطبع العمل بجد".


  • البدايات مع غالياني

    "من العمل ضمن طاقم مطعم جيانينو إلى اللقاء مع غالياني؟ نعم، في ذلك الوقت كان مطعم جيانينو (مطعم ميلاني شهير، محرر) على الأرجح مركزًا للسوق وللعديد من الرؤساء. كان ذلك عام 2006، ومن هناك بدأ كل شيء. كان هناك غالياني، والمسؤولون، وأهم اللاعبين القادمين من جميع أنحاء العالم. كانت معظم الصفقات تتم هناك. كنا نقضي ليالٍ كاملة نتحدث ونتفاوض حول كرة القدم، وكنت محظوظاً، أثناء خدمتي على الطاولات، بأن أستمع وأتعلم. لقد لاحظني (غالياني، محرر) وأعطاني الفرصة لقضاء بعض الوقت معه في إنجاز بعض المهام، وهذا سمح لي بالبقاء بالقرب منه. كنا نذهب معه إلى أماكن مختلفة في أنحاء إيطاليا، وكنت أنا المسؤول عن حراسة كأس دوري أبطال أوروبا: كنا نضعها في المطعم الذي نتوقف فيه وأتأكد من أن الكأس بخير. وبغض النظر عن هذه الحكاية، الحقيقة هي أنني كنت أحاول مرافقة غالياني قدر الإمكان للتعلم. كان يقرأ الصحف ويشرب القهوة في الساحة كل صباح، حوالي الساعة التاسعة، عندما كان يقضي إجازته في فورتي دي مارمي. كان هدفي أن أسبقه لأكون موجوداً هناك بالفعل. عندها كان يبدأ اليوم والمكالمات الهاتفية. كنت أحاول فهم كيفية تعامله مع المشاكل، وكنت أفهم بعض الديناميات بعد أيام. كانت تجربة تعليمية حقيقية وما زالت كذلك، لأنني ما أن أواجه مشكلة حتى أبحث عنه. في كل مرة تتناول فيها الغداء أو العشاء معه، تخرج من هناك وأنت شخص آخر لأنه يقدم لك نصائح محددة".

  • تأسيس الوكالة

    "وهناك أيضًا بناءً على نصيحة غالياني. كنت أعمل بالفعل كوكيل مع أحد الوكلاء. في مرحلة ما، أحضر ابنه للعمل معه، وقال لي غالياني: "عندما يدخل الأبناء في العمل، يصبح كل شيء أكثر تعقيدًا. كنت في السابعة والعشرين من عمري آنذاك وبدأت أفكر في العمل لحسابي الخاص. لذا انطلقت وبدأت باستثمار أموالي في مكتب صغير كنت أشاركه مع أشخاص آخرين. في الحقيقة، كان مكتبي في البداية هو السيارة".

  • مينو رايولا

    "في تلك الأيام، كان العظيم مينو رايولا (المدير الإيطالي-الهولندي الذي توفي عام 2022، والوكيل السابق لزلاتان إبراهيموفيتش وماريو بالوتيلي، على سبيل المثال لا الحصر، محرر) يتردد على مطعم جيانينو أيضًا. كنت أنظر إليه وأعجب به وأستمع إليه كثيرًا، وقد قدم لي نصيحة غيرت حياتي... ذات يوم، بينما كنت أقدم الطعام على الطاولات، قال لي: "سمعت أنك تريد أن تصبح وكيل أعمال"، بعد أن لاحظ أنني كنت أحاول البقاء بالقرب من غالياني قدر الإمكان أثناء قيامي بمهام العمل. فقال لي مينو: "إذا أردت أن تصبح وكيل أعمال، عليك أن تتشاجر مع غالياني". في ذلك الوقت، لم أفهم ماذا كان يقصد. بعد بضعة أشهر فقط، وأنا أفكر في تلك العبارة، فهمت معناها: كان يقول لي إنك لكي تمارس هذه المهنة، عليك أن تعرف كيف تتشاجر حتى مع أقوى الشخصيات في هذا المجال، وبالتالي مع غالياني. إنها مسألة أدوار، وقطع الحبل السري، وإلا فلن يتم الاعتراف بك".

  • أوائل اللاعبين

    ""نحن نتحدث عن ما قبل 13 عامًا. كنت قد وقعت بالفعل مع بريان كريستانتي وأندريا بيتاغنا وأنطونيو كاراتشولو. هؤلاء هم أول اللاعبين الذين تعاقدت معهم، وأنا فخور بأن أقول إنهم ما زالوا معي حتى اليوم. كان كاراتشولو يلعب في بافيا، بينما كان كريستانتي وبيتاغنا يلعبان في فريق شباب ميلان. في البداية، لم نكن نكسب شيئًا، لأن العقود الحقيقية الأولى للاعبين تأتي في مرحلة لاحقة".

  • نقص المواهب في إيطاليا

    "تواجه إيطاليا اليوم مشكلة نقص المواهب، وهذا يجعل من السهل جدًا الإشادة بلاعب في مواقف ربما كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت. وأنا أقول دائمًا: في كل مسار، وفي كل مهنة، هناك في النهاية فترات صعود وهبوط. وفي الأوقات الصعبة تتضح حقيقة مستوى الشخص".

  • كيف تغير سوق الانتقالات

    "لقد تغير كل شيء. في الماضي، كان هناك رجال أعمال كبار يستثمرون أموالهم بدافع الشغف والعاطفة. أما اليوم، فإن الأمر يختلف بالضرورة عندما يتعلق الأمر بالصناديق الاستثمارية. لم يعد هناك مكان للعاطفة، بل أصبح هناك رصيد مالي نهائي يجب أخذه في الاعتبار. ولذلك، غالبًا ما يتحول العمل من كرة قدم إلى عمل مالي".

