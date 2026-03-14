يوفنتوس تضع عينها على تونالي، وريزو يتطلع إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: "بعد كأس العالم، قد يسعى مانشستر سيتي أو أرسنال للتعاقد معه"

تحدث جوزيبي ريزو، الوكيل الشهير ومؤسس وكالة GR Sports، عن نفسه في مقابلة مطولة مع موقع «Calcio&Finanza»، وتطرق إلى عدة مواضيع، لا سيما تلك المتعلقة باللاعبين الذين يمثلهم. ومن بين هؤلاء، يبرز ساندرو تونالي، لاعب الوسط الإيطالي الذي يلعب حالياً في صفوف نيوكاسل ويحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى، مثل يوفنتوس في إيطاليا.





ورداً على السؤال: "نيوكاسل هو بالفعل نادٍ في دوري أبطال أوروبا، لكن يُقال الآن إن تونالي في مرمى أندية كبرى، تلك التي تطمح للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، مثل أرسنال أو مانشستر سيتي"، أجاب ريزو قائلاً: "صحيح، كان هذا هو الهدف منذ اللحظة التي ذهب فيها إلى إنجلترا: محاولة جعله لاعباً نجماً. أعتقد أنه اللاعب الإيطالي الذي يتمتع بأحد أعلى القيم في العالم".

وأضاف: "إذا تألق في كأس العالم، فهل سيتتبعه مانشستر سيتي أو أرسنال؟ لا أعرف (يضحك، محرر)، لكن هذا محتمل جدًا. الجميع ينتظر كأس العالم، ثم تنشأ آلاف المواقف، لكن كل شيء يبدأ بعد كأس العالم". وفيما يلي التصريحات الأخرى: