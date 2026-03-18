تراقب يوفنتوس عن كثب سوق اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل، والذين يمكنهم الانتقال مجانًا: ومن بينهم المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي (بورنموث) والظهير التركي زيكي تشيليك (روما) في خط الدفاع؛ والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) في خط الهجوم؛ الألماني ليون جوريتزكا (بايرن ميونيخ)، والنمساوي زافير شلاغر (ليبزيغ)، والإيفواري فرانك كيسي (الأهلي) في خط الوسط. وهو خط يلعب فيه لاعب آخر مهم يتابعه مسؤولو يوفنتوس باهتمام: برناردو سيلفا.
يوفنتوس تضع برناردو سيلفا في مرمى اهتمامها، بعد رحيله عن مانشستر سيتي كلاعب حر: اتصالات مع خورخي مينديز
الاتصال بمينديز
أكد ماتيو موريتو على قناة يوتيوب مع فابريزيو رومانو وجود اتصالات بين يوفنتوس ووكيل أعماله خورخي مينديز.
من مواليد عام 1994، سيبلغ برناردو سيلفا 32 عامًا في 10 أغسطس المقبل. بعد ثماني سنوات من شرائه من موناكو مقابل 50 مليون يورو، قرر مانشستر سيتي بالفعل عدم تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية هذا الموسم.
في غضون ذلك، سجل 76 هدفاً وصنع 77 تمريرة حاسمة في 448 مباراة، كانت آخرها ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، عندما تلقى أول بطاقة حمراء في مسيرته.
تلقى برناردو سيلفا بالفعل عروضاً من عدة أندية أخرى، أوروبية وغير أوروبية. والكرة الآن في ملعبه، حيث عليه أن يقرر ما إذا كان سيمنح الأولوية للجانب المالي أم الرياضي، بالبقاء في أوروبا براتب أقل من الـ10 ملايين يورو صافية التي يتقاضاها سنوياً في مانشستر سيتي.
