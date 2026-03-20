يوفنتوس تستحوذ على الأراضي وفندق JHotel: صفقة بقيمة 23 مليون يورو، "عملية لا تؤثر على الاستثمارات المستقبلية"

إن دمج ملكية العقار وإدارة فندق J|hotel - الذي شهد على مر السنين تحسناً ملحوظاً في مكانته وتقديراً متزايداً من جانب العملاء وأداءً إجمالياً متميزاً - سيسمح بتحسين بعض التكاليف وزيادة التآزر في الإيرادات، مما يتيح خلق قيمة يمكن إعادة استثمارها لصالح النشاط الأساسي لنادي يوفنتوس.

من خلال هذه الصفقة، تصبح يوفنتوس مالكة - كعدد قليل من الأندية على المستوى الأوروبي - لجميع العقارات الاستراتيجية التي تمارس فيها أعمالها: ملعب أليانز (الذي يضم متحف يوفنتوس ومتجر يوفنتوس ميغاستور وJ|medical)، ومقر كونتيناسا، ومركز تدريب يوفنتوس كونتيناسا، ومركز تدريب أليانز فينوفو، ومختبر يوفنتوس كريتور، وأخيراً فندق J|hotel.





ويبلغ القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأصول العقارية اليوم ما يزيد بشكل كبير عن تكلفة شرائها أو بنائها (التي تبلغ حوالي 220 مليون يورو إجمالاً حتى 31 ديسمبر 2025).