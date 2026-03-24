Antonio Rudiger Real Madrid
يوفنتوس بشأن روديجر: "انتهى العلاج، وأنا جاهز بنسبة 100٪. أسلوبي قوي، لكنني لا أشكل أي خطر". اتصالات بشأن التعاقد المجاني، خطوة ريال مدريد

مستقبل المدافع الألماني غير مؤكد، لكنه تجاوز الآن مشاكله البدنية ويريد إنهاء الموسم، بما في ذلك كأس العالم، في أفضل حالاته.

منذ عودة أنطونيو روديجر من إصابته الأخيرة في الركبة، حقق ريال مدريد 8 انتصارات وخسارة واحدة فقط في 9 مباريات، كما نجح في إقصاء مانشستر سيتي بشكل مثير في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مما أدى فعلياً إلى إبطال مفعول مهاجم عملاق مثل إرلينغ هالاند أو شبه إبطال مفعوله.


غالبًا ما يتعرض المدافع الألماني لانتقادات لا مبرر لها بسبب أسلوبه في أداء دوره، وقد أصبح في الأيام الأخيرة محور الجدل ليس فقط بسبب أسلوبه العدواني على أرض الملعب، ولكن أيضًا وبشكل أساسي بسبب مسألة مستقبله وعقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026،والذي يجعله مرشحًا محتملًا للرحيل مجانًا.


في هذا الفراغ التعاقدي، تحاول يوفنتوس الدخول على الخط مع روديجر الذي أكد بدوره في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ أنه عادأخيرًا إلى لياقته بنسبة 100٪.

  • "CURE FINITE"

    "أشعر بحالة جيدة حقاً وأشعر بالارتياح لانتهاء فترة العلاج. منذ أغسطس-سبتمبر 2024 كان هناك دائماً شيء ما غير طبيعي، لكنني الآن أستطيع خوض المباريات كاملة دون أي مشاكل. في العام الماضي كنت أتدرب وألعب في كثير من الأحيان بعد تناول مسكنات الألم فقط، ثم ساءت الحالة في يناير وأدركت أن عليّ التوقف، خاصة وأن كأس العالم سيُقام في الصيف. في الماضي، كنت أضع صحتي جانباً لأنني أردت أن أكون جاهزاً بنسبة 100٪ من أجل الفريق. لا يوجد شيء أكرهه أكثر من خذلان زملائي. بعد عملية الركبة، تعلمت أن أفهم بشكل أفضل متى يحين الوقت للتوقف".

  • "أسلوبي قوي، وأعرف من أضرب بقوة"

    "كوني مدافعًا قويًا هو جزء من طبيعتي. إذا أردت أن تتفوق في المواجهات الفردية على هذا المستوى، فلا يمكنك أن تكون سلبيًا ولطيفًا. عليك أن تجعل المهاجم يدرك أن يومًا صعبًا ينتظره. إنها مسألة عقلية. إذا كان الخصم سريع الغضب، فأنا أستغل ذلك. أقوم بتحليل اللاعبين بدقة مسبقًا، وأحيانًا أعد تحليلات بالفيديو. أعرف منذ البداية من الذي يجب أن أضغط عليه بقوتي البدنية"

  • "أنا لست خطراً"

    "أنا لا أشكل أي خطر على الإطلاق على فرق فريقي. (...) إن مرور تسع سنوات دون الحصول على بطاقة حمراء على أرض الملعب ليس مجرد مصادفة. كما أن عدد البطاقات الصفراء التي حصلت عليها أقل بكثير مما يعتقده الكثيرون. إن أسلوب اللعب هذا بالذات هو ما سمح لي بالتوقيع مع ريال مدريد. وهم يقدرونني لهذا السبب".

  • العقد والتجديد

    يُعجب ريال مدريد بروديجر، لكن حتى الآن، وبالنظر إلى لياقته البدنية، ظل تجديد عقده مع النادي الإسباني موضوعاً مغلقاً ومحفوظاً في أدراج مكتب فلورنتينو بيريز. ومن المؤكد أن هدف النادي هو تجديد تشكيلة الفريق بشكل أكبر، ولم يكن الألماني، المولود عام 1993 والذي بلغ للتو 33 عاماً، ضمن خطط الإدارة. لكن الموسم المتقلب وتحسن النتائج الذي تزامن مع عودته إلى الملعب فتحا باباً للبقاء، حتى لو لم تبدأ المفاوضات الفعلية بعد.

  • يوفنتوس تحاول: اتصالات

    من المتوقع، ما لم تحدث مفاجآت، أن يواصل لوتشيانو سباليتي ويوفنتوس العمل معاً في الموسم المقبل (لم يتبقَ سوى توقيع عقد التجديد)، وقد أدرج المدرب التوسكاني ضمن مطالبه ضم مدافع قلب قوي البنية وذو خبرة كبيرة ليشكل ثنائياً مع بريمر من أجل تعزيز خط الدفاع.


    ويمثل روديجر فرصة مجانية لا ينبغي تفويتها، وقد بدأت بالفعل الاتصالات الأولية مع محيطه، وفقاً لما أوردته صحيفة توتوسبورت. ومن الجدير بالذكر أن سباليتي عمل بالفعل مع روديجر في فترة عمله مع روما، ويعتبره مدافعاً مركزياً، إن أمكن، ذو قيمة تفوق حتى تلك التي يتمتع بها البرازيلي.

  • العرض والتعاقد

    يحصل روديجر في مدريد على 9 ملايين يورو صافية في الموسم بالإضافة إلى المكافآت، لكن هذه الأرقام من المتوقع أن تنخفض حتماً حتى في حالة تجديد عقده مع «المرينجيس». وتتمثل خطة يوفنتوس في تقديم عرض للاعب بعقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث بقيمة 5 إلى 6 ملايين يورو في الموسم، ومن ثم ستكون النقطة الأهم في المفاوضات هي المكافأة عند التوقيع والعمولات مع الوكلاء.



