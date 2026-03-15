مارك يوليانو، المدافع السابق في يوفنتوس، في مقابلة مع قناة «ستيل تي في»، يقارن الحادثة الشهيرة التي كانت موضوعًا للجدل والتي شارك فيها هو والظاهرة البرازيلية رونالدو في مباراة يوفنتوس وإنتر في موسم 1997-1998، بتلك التي شارك فيها لاعب يوفنتوس بيير كالولو ولاعب إنتر أليساندرو باستوني في المواجهة الأخيرة بين «البيانكونيري» و«النيرازوري»، التي انتهت بفوز إنتر 3-2 على يوفنتوس في 14 فبراير الماضي: "الحادثة التي وقعت معي مع رونالدو هي جزء من قصة أخرى. ربما هذه الحادثة تمحوها بسبب رد فعل أليساندرو باستوني بعد التمثيل، الذي أثار غضباً شديداً، لأنه بعد خداع الحكم، يذهب للاحتفال أيضاً، بما يتعارض مع كل قيم الرياضة النزيهة والصحية.
ترجمه
يوفنتوس - إنتر، يوليانو: "حادثة باستوني وكالولو تمحو ما حدث بيني وبين رونالدو"
ويضيف يوليانو، وفقاً لما أورده موقع TuttoJuve.com: "كانت مباراة رائعة، لكنها أُفسدت. أصبح الحكم المساعد عديم الفائدة إذا لم يكن بإمكانه حتى إبداء رأيه، والحكم الرئيسي خاضع لنظام VAR، ونحن جميعاً نطالب بأن يصبح نظام VAR قابلاً للاستدعاء وألا يتولى زمام الأمور، وأن يراجع الحكم اللقطات ويقرر بنفسه. إذا تم تعيين الحكم ودفع أجره، فيجب أن يتحمل هو المسؤولية وأن يغير قراراته عند الضرورة، دون أن يملي عليه أربعة أشخاص آخرون ما يجب أن يفعله. في عصري، كنا "رجالاً" بما يكفي لعدم التفكير في التمثيل".
