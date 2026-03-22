المهاجمان اللذان كان من المفترض أن يشكلا خط الهجوم في يوفنتوس هذا الموسم هما اليوم المرشحان الرئيسيان لمغادرة تورينو خلال الصيف المقبل، لكن الحالتين مختلفتان.





اللاعب البلجيكي، الذي سيصبح التزام الشراء له 45 مليون يورو، هو الأقل تفضيلاً لدى سباليتي، وكما أفاد فابريزيو رومانو، فقد تم استبعاده رسمياً من المشروع لدرجة أنه أصبح مشكلة حقيقية يجب على يوفنتوس حلها.





يتم البحث عن مشترين، لكن بهذه الأرقام وبعد موسم مخيب للآمال، لن يكون الأمر سهلاً. الاحتمال الأكثر واقعية هو أن يودع النادي على سبيل الإعارة مع حق الشراء، ربما في الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف العثور على نادٍ قد يدرج شرط الشراء الإلزامي.