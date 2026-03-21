يوفنتوس، الفوز بالنقاط غير وارد: فرصة ضائعة بسبب خطأين فادحين. يعود فلاهوفيتش وميليك اللذان يتفوقان على ديفيد وأوبيندا

قد يقال إن يوفنتوس كان يستحق الفوز من حيث النقاط. وهذا صحيح. لكن «الفوز بالنقاط» لا وجود له في كرة القدم...

بل هناك ندم - بالنسبة لسباليتي - على إهدار فرصة احتلال المركز الرابع، الذي أصبح الآن مهددًا من قبل كومو وروما. كل ذلك بسبب خطأين واضحين وفادحين، يطغيان حتى على أي حديث عن اللعب الجماعي والأداء بشكل عام. التفاصيل الشهيرة التي تصنع الفارق. هدف التعادل: كامبياسو أذهله بيراردي وبريمر سبقه بينامونتي. ركلة الجزاء المهدرة: لوكاتيلي سدد الكرة بضعف وفي الوسط.

وكل ما عدا ذلك لا يهم كثيراً. لأن في كرة القدم - بالضبط - لا يوجد ما يسمى بـ"الفوز بالنقاط".