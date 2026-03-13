يوفنتوس، الحقيقة حول بيليجرينو

ما هي الأخبار المتداولة حول مسار انتقال كارلوس كويستا، مهاجم بارما؟

وصلت عملية البحث عن مهاجم جديد في يوفنتوس إلى مرحلة التقييمات الدقيقة داخليًّا. وليس من المستغرب أن يدرس النادي الأسود والأبيض الملفات الموجودة على قائمة إدارة «السيدة العجوز»، وأنه يجري حالياً تقييم أفضل صفقة يمكن إبرامها استعداداً للصيف المقبل.

من بين الأسماء العديدة التي ترددت في الشائعات المختلفة خلال الأسابيع الأخيرة، هناك أيضًا ترشيح المهاجم الأرجنتيني في بارما ماتيو بيليجرينو، لكن دعونا نكتشف بالضبط ما الذي يتسرب حول هذا الاهتمام المحتمل من قبل النادي البيدمونتاني بالمهاجم الذي يلعب في الفريق الذي يقوده كارلوس كويستا.

  • ما الذي يتم ترشيحه

    وفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو في مقطع فيديو على يوتيوب، فإن يوفنتوس تقوم حاليًا بتقييم لاعبين آخرين. يبحث «البيانكونيري» بالفعل عن مهاجم - مع إعطاء الأولوية لتجديد عقد دوسان فلاهوفيتش - مع الأخذ في الاعتبار احتمال رحيل أوبيندا وديفيد، لكن هذه المسألة لن تُحل في القريب العاجل.

    سيكون من الضروري، أولاً وقبل كل شيء، تحقيق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم، ثم التخطيط لجميع الاستثمارات التي سيتم إجراؤها في الصيف. بيليجرينو هو لاعب لم تبدأ يوفنتوس أي مفاوضات أو اتصالات ملموسة بشأنه، وذلك أيضًا لأنها تفكر في التعاقد مع لاعب أكثر خبرة وذو طابع دولي.

    وبشأن بيليجرينو، يؤكد رومانو أنه يجب الانتباه إلى الخيارات التي تقود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. فاللاعب الأرجنتيني يمثل النموذج المثالي للاعب الذي، بحكم خصائصه، يحظى دائمًا بإعجاب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وسيكون من الضروري بعد ذلك معرفة ما إذا كانت أي من هذه الفرق ستقدم عرضًا مهمًا إلى بارما، وهو أمر لم يحدث حتى الآن. لكن يجب توضيح عامل واحد: لا يشعر نادي إميليا بالحاجة إلى بيع اللاعب بأي ثمن، خاصةً بعد تجديد عقده مؤخرًا حتى 30 يونيو 2030.

