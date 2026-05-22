ثورة في يوفنتوس .. أنباء عن استقالة سباليتي وبراهيم وريندرز لتعويض برناردو سيلفا

كان دوري أبطال أوروبا هي الورقة الرابحة الأهم التي كان بإمكان يوفنتوس اللعب بها في السباق على أهم صفقة انتقال مجانية في سوق الانتقالات، ألا وهي برناردو سليفا، لاعب مانشستر سيتي الذي سيغادر النادي قريبًا.

وقد أكد اللاعب البرتغالي بالفعل أنه لا ينوي قبول عروض من بطولات خارج أوروبا مثل الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) والسعودية، بهدف الاقتراب قدر الإمكان من وطنه وعائلته، ومن هذا المنطلق كان بإمكان النادي البيضاء أن يلعب دوراً مهماً.

كان بإمكانه ذلك، أو بالأحرى لا يزال بإمكانه، في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، مما سيعوض عن عدم القدرة على تقديم رواتب خيالية بسبب القيود المعروفة المفروضة على إجمالي الرواتب. ليس من قبيل الصدفة أن المفاوضات مع جورج مينديش لم تبدأ بعد بحسب المصادر المطلعة، وأن أتلتيكو مدريد قد دخل في الأيام الأخيرة على خط المفاوضات من أجل الحصول عليه، حيث سيتعين علي أتلتيكو إيجاد بديل رفيع المستوى لأنطوان جريزمان، الذي سينتقل بالفعل إلى الدوري الأمريكي للعب مع أورلاندو.