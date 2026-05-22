ثورة في يوفنتوس .. أنباء عن استقالة سباليتي وبراهيم وريندرز لتعويض برناردو سيلفا

لم يكن أسبوعًا سهلاً بالنسبة ليوفنتوس، التي انتقل بين عشية وضحاها من المركز الثالث في الترتيب، وكان يتحكم في مصيره في السباق نحو دوري أبطال أوروبا، إلى المركز الخامس متساويًا في النقاط مع كومو، مما يترك زمام المبادرة لميلان وروما، ويدفع «البيانكونيري» نحو ديربي ضد تورينو يبدو أنه سيكون حاسماً للغاية.
سيتطلب الأمر معجزة رياضية، ولكن بغض النظر عن كيفية انتهاء هذا الموسم، وبالتالي سواء تم تحقيق المركز (والمال) في أهم كأس للأندية على المستوى الأوروبي أم لا، فإن النادي لديه بالفعل هدف واضح في ذهنه يجب السعي لتحقيقه في سوق الانتقالات خلال الصيف، وسيكون ذلك ضروريًا بغض النظر عن بقاء لوتشيانو سباليتي على مقاعد البدلاء أم لا بعد شائعات استقالته عقب الديريبي، إضافة المزيد من الجودة إلى التشكيلة، خاصة في خط الوسط وخلف المهاجم، وذلك لتحرير يلدز في دوره المفضل كجناح أيسر.