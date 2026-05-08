الاستغناء عن يوسف النصيري؟!: يا شماتة كريم بنزيما في إدارة فهد سندي.. والاتحاد أصبح "مقبرة النجوم" ولكن!

النصيري جاء لتعويض بنزيما؛ وقد يرحل سريعًا..

لم تكن الفترة القصيرة التي قضاها النجم المغربي يوسف النصيري، في صفوف عملاق جدة الاتحاد، مجرد محطة عادية في مسيرة هذا المهاجم المخضرم؛ بل رحلة محفوفة بالتوقعات الهائلة، والضغوطات التي لا تهدأ.

نعم.. الاتحاد تعاقد مع النصيري في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف العملاق التركي فنربخشه؛ وذلك بهدف واحد فقط، وهو تحسين جودة خط الهجوم المُتهالك.

وتزامن قدوم النصيري إلى العميد الاتحادي، مع انتقال المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وبعد 4 أشهر فقط من التعاقد معه؛ ها هو المهاجم المغربي بات قريبًا جدًا من الرحيل عن نادي الاتحاد، حسب الأخبار الأخيرة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك بعد أنباء اقتراب النصيري، من الرحيل عن نادي الاتحاد..

  Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro League

    أرقام يوسف النصيري بعد قرار الاستغناء عنه!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن الإعلامي الرياضي محمد البكيري؛ هو من فجّر "مفاجأة" رحيل النجم المغربي يوسف النصيري، عن عملاق جدة الاتحاد.

    البكيري أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، تفاوض أحد أندية دوري روشن السعودي مع الاتحاد؛ من أجل استعارة النصيري، في الميركاتو الصيفي القادم.

    وشدد البكيري على أن أداء النصيري، الذي جاء لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى عملاق الرياض الهلال؛ لم يلق استحسانًا كبيرًا، من الإدارة الاتحادية.

    * أرقام يوسف النصيري مع الاتحاد:

    - مباريات: 15.

    - دقائق: 1.259.

    - مساهمات تهديفية: 8.

    - أهداف مسجلة: 7.

    - تمريرات حاسمة: 1.

  Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

    الاتحاديون "يظلمون" يوسف النصيري

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ دعونا نتساءل: "هل الحكم على النجم المغربي يوسف النصيري في هذه المدة القصيرة مع الاتحاد أمرًا منطقيًا؟!".

    للإجابة على هذا السؤال؛ دعونا نؤكد أن المدة والظروف غير مناسبين أبدًا للحكم على النصيري، وذلك على النحو التالي:

    * المدة: لم يكمل النصيري 4 أشهر بعد، مع نادي الاتحاد.

    * الظروف: ما يمر به الاتحاد حاليًا، لا يُساعد أي لاعب على النجاح.

    نعم.. الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، ينطبق عليه لفظ "مقبرة النجوم"؛ فهو يُعاني على جميع المستويات، سواء إداريًا أو اقتصاديًا أو فنيًا.

    لذلك.. ليس النصيري وحده هو من لم يستطع إثبات نفسه؛ بل لم نجد لاعبين اثنين أو ثلاثة، بمستوى رائع طوال الموسم.

    أيضًا النصيري ربما لم يندمج بعد مع الأجواء الجديدة، في المملكة العربية السعودية؛ فهو انضم إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في بداية فبراير فقط.

    وبناء على كل ذلك؛ يبدو أن الحكم على النجم المغربي في هذه المدة ومع الظروف الحالية، أمرًا ظالمًا للغاية.

  Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League Elite

    يوسف النصيري "ظلم" نادي الاتحاد

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. فبعد حديثنا عن تعرض النجم المغربي يوسف النصيري لـ"الظلم"، بالحكم عليه الآن؛ دعونا نتطرق إلى أسباب أخرى، تجعل تقييم اللاعب حاليًا أمرًا منطقيًا.

    أهم هذه الأسباب؛ هي عدم تأثير النصيري في أي مباراة كبيرة مع العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد، على النحو التالي:

    * الجولة 21 من دوري روشن السعودي: لا مساهمة تهديفية ضد النصر.

    * الجولة 23 من دوري روشن السعودي: لا مساهمة تهديفية ضد الهلال.

    * الجولة 25 من دوري روشن السعودي: لا مساهمة تهديفية ضد الأهلي.

    * دوري أبطال آسيا "النخبة": لا مساهمة تهديفية في الأدوار الإقصائية.

    والحقيقة أننا نحن من قلنا أن ظروف الاتحاد الحالية، لا تُساعد أي لاعب على النجاح؛ لكن النجم الكبير أيضًا، هو من يظهر في المباريات الحاسمة.

    ومن هُنا.. فمن غير المعقول للنصيري، الذي جاء لإنقاذ الاتحاد؛ أن لا يكون له أي تأثير في 6 أو 7 مباريات كبيرة، سواء في الأداء أو المساهمات التهديفية.

    وبناء على ذلك؛ فإن تقييم النصيري الآن واتخاذ قرار بالاستغناء عنه، قد يكون أمرًا منطقيًا للغاية.

  Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season Friendly

    أخيرًا.. يا شماتة كريم بنزيما!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن ننهي تقريرنا، دون الحديث عن نقطتين في غاية الأهمية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فشل النجم المغربي يوسف النصيري؛ هو أكبر إحراج لإدارة نادي الاتحاد، أمام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    * ثانيًا: إعارة النصيري إلى أحد أندية دوري روشن السعودي؛ هو أفضل قرار في الفترة الحالية، بالفعل.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ لا ننسى أن مسؤولي الاتحاد بقيادة الرئيس فهد سندي، قاموا بالتأكيد على أن النادي هو المستفيد من رحيل بنزيما "فنيًا وماليًا".

    وبعد 4 أشهر من رحيل بنزيما، والتعاقد مع النصيري؛ نرى أن العميد الاتحادي، لم يستفد أي شيء "ماليًا وفنيًا".

    أما فيما يتعلق بالإعارة؛ فنحن كما ذكرنا.. ربما مشكلة النصيري هي عدم الإندماج بعد مع الأجواء السعودية، وهو ما جعله يُعاني في أشهره الأولى مع الاتحاد.

    وهُنا.. فإن إعارة المهاجم المغربي لنادٍ سعودي قرار موفق؛ حتى يندمج مع الأجواء، ويعود إلى الاتحاد بشكلٍ أقوى أو يتم الاستفادة من بيعه ماليًا.

