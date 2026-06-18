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"هذا موقفي من المشاركة في يورو 2028" .. مانويل نوير يتحدث عن الاعتزال مجددًا بعد كأس العالم 2026
الفصل الدولي الأخير للاعب رقم 1 في ألمانيا
كان نجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 40 عامًا قد أعلن اعتزاله اللعب مع «المنتخب الألماني» بعد بطولة يورو 2024، لكنه اقتنع بالعودة إلى صفوف المنتخب بعد أن أظهر مستواه المعهود على مستوى النادي.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح نوير الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب في البداية. وقال للصحفيين: «انسحبت في عام 2024 لسبب وجيه بعد بطولة يورو ناجحة أقيمت على أرضنا. بالنسبة لي، كان هذا القرار الصحيح. شعرت أنه القرار الصائب».
وأضاف: «كان من شأن الاستمرار في اللعب مع المنتخب الوطني خلال العامين الماضيين أن يشكل عبئًا رياضيًا كبيرًا عليّ».
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الطريق الواضح نحو التقاعد
على الرغم من عودته الناجحة إلى التشكيلة الأساسية تحت قيادة ناجلسمان، يؤكد نوير أنه لن يكون هناك أي تقلبات أخرى فيما يتعلق بمستقبله. وهو يستمتع بمشاركته الخامسة على التوالي في كأس العالم، لكنه يستعد بالفعل للحياة بعد انتهاء مسيرته مع المنتخب الوطني بمجرد انتهاء البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكان نوير حازماً بشأن خططه، حيث صرح قائلاً: «من الواضح بالنسبة لي أن هذه هي بطولتي الأخيرة. لا أخطط للمشاركة في بطولة أمم أوروبا المقبلة بعد عامين. في الأيام الأخيرة، تعاملت مع حقيقة أن هذه هي المباريات الأخيرة مع المنتخب الألماني. لكنني أريد أن أتطلع إلى جميع المباريات، وليس إلى أي قمصان وداع».
إدارة التسلسل الهرمي لحراس المرمى
أدت عودة نوير إلى إرجاع أوليفر باومان إلى مقاعد البدلاء، على الرغم من أن حارس مرمى هوفنهايم كان يُعتبر الحارس الأساسي للبطولة خلال غياب نوير. ومع ذلك، يؤكد الحارس المخضرم أنه لا توجد أي خلافات داخل المعسكر عقب أدائه في الفوز الافتتاحي بنتيجة 7-1 على كوراساو، والذي شكل أول ظهور له مع المنتخب الألماني منذ عامين.
وأوضح نوير قائلاً: «نحن نعمل مع أوليفر. ندعم بعضنا البعض ونتدرب من أجل الفريق. بعد أن اجتمعنا، ناقشنا الأمور وتحدثنا عن كيفية حدوث ذلك (بشأن عودتي)».
وتُعتبر هذه الأجواء التعاونية حيوية في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا إلى طرد أشباح الخروج المبكر من دور المجموعات في عامي 2018 و2022.
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في سعيه نحو لقب كأس العالم الثاني
في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لمواجهة كوت ديفوار يوم السبت، يركز نوير على المهمة المباشرة المتمثلة في ضمان حجز مكان في دور الـ16. ومن شأن الفوز أن يضمن التأهل قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، مما يتيح للحارس المخضرم أن يحلم بأن يصبح أول لاعب ألماني في التاريخ يفوز بكأس العالم مرتين.
وقال نوير: «هذا هو هدفنا. الأمر كله بين أيدينا. لا نريد أن ننظر إلى الوراء نحو بطولات كأس العالم السابقة. الفريق لا يهتم بذلك. نحن ننظر إلى الخطوة التالية، والخطوة التالية هي كوت ديفوار. سيكون التأهل بعد المباراة الثانية أمراً مميزاً وسيسمح لنا بالتطلع إلى ما هو أبعد قليلاً. إن التواجد هنا مرة أخرى هو هدية لا تُقدَّر بثمن. سيكون من المميز جداً تحقيق ذلك للمرة الثانية، لكن لو لم أرَ فرصة لأن نحقق ذلك، لما كنت جالساً هنا».