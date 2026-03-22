يورجينيو ضد تشابيل روان وفريقه: ابنته تبكي بعد لقاء في الفندق، إعادة سرد الأحداث

لكن غضب جورجينيو من هذا الحادث لم يهدأ عند هذا الحد. فقد قام لاعب خط الوسط البالغ من العمر 34 عامًا في فريق فلامنغو بعد ذلك بوضع علامة على حساب روان على إنستغرام وكتب رسالة بأحرف كبيرة: «بدون معجبيك، لن تكون شيئًا. وأنا أقول لمعجبيك: إنها لا تستحق حبكم».





أعادت زوجته، المغنية كاثرين هاردينغ، المعروفة أيضًا باسم كات كافيلي والتي كانت على علاقة سابقة بالممثل الهوليوودي جود لو، الذي أنجبت منه ابنتها آدا، نشر رسائله ومشاركتها. تضمن منشور اللاعب الذي يندد بالحادث صورة لللافتة التي صنعتها ابنته لحفل روان.





ووصف جورجينيو في رسائل أخرى رد فعل المغنية بأنه "غير متناسب على الإطلاق" و"عدواني للغاية". وأشارت مجلة People إلى أن روان تكافح منذ فترة طويلة من أجل احترام الحدود بينها وبين المعجبين والمصورين. وقبل بضعة أسابيع، اتهمت الفنانة نفسها مجموعة من المصورين والمعجبين الذين كانوا ينتظرونها خارج المطعم الذي كانت تتناول فيه العشاء بأنهم "تحرشوا بها".