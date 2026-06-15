يورجن كلوب يوجه انتقادات لاذعة.. كيف أنقذت "حيلة الفيفا" منتخب ألمانيا من فخ كوراساو؟

في هذه المرة، تحطمت "الموجة الزرقاء" (لقب منتخب كوراساو) على سد وقفة شرب المياه. فبينما كانت الإعلانات تُعرض على شاشات التلفزيون وفرقة المارياتشي تعزف ألحانها في الملعب، التقط لاعبو المنتخب الألماني أنفاسهم وتجاوزوا صدمة التعادل، واستمعوا بعناية لتوجيهات المدرب يوليان ناجلسمان الذي استخدم اللوحة التكتيكية لإجراء تعديلات منهجية على خطة اللعب.
واعترف ناجلسمان صراحةً بعد المباراة بأن تشكيلة كوراساو فاجأته، قائلًا: "لقد لعبوا بطريقة الماسة (الجوهرة) لأول مرة على الإطلاق. احتجنا لبعض الوقت للتأقلم، وجاءت وقفة شرب المياه في الوقت المناسب تمامًا، حيث تمكنا من شرح الأمور مجددًا على اللوحة".
وبناءً على ذلك، غيّر ظهيرا الجنب، ناثانيال براون ويوزوا كيميش، من تمركزهم قليلًا. وبحسب كاي هافيرتس، فقد "أتت هذه التعديلات ثمارها على الفور"، بينما أكد براون نفسه قائلًا: "وقفة شرب المياه كانت مهمة للغاية".
وبالفعل، أصبح اللعب الألماني أكثر تنظيمًا وهيكلة منذ تلك اللحظة. قلل المنتخب من الخطورة على مرماه، وصنع العديد من الفرص، ليتقدم في الدقيقة 38 عن جدارة واستحقاق بهدف نيكو شلوتربيك لتصبح النتيجة 2-1. هذه المرة، لم تتمكن "الموجة الزرقاء" من الرد، وقبل نهاية الشوط الأول، عزز كاي هافيرتس النتيجة بالهدف الثالث.
بعد الاستراحة، تكفل كل من جمال موسيالا، وناثانيال براون، والبديل دينيز أونداف، وهافيرتس مجددًا، بتسجيل الأهداف التي حسمت الفوز الكاسح بنتيجة 7-1.