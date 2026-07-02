بدعم من يورجن كلوب.. الاتحاد يتفق مع "قاهر النصر" ودومينجوس سواريز عقبة أمام الصفقة!

يبدو أن مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، اختار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم؛ الذي من المقرر أن "يخلف" البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في المنصب.
الاتحاد "أقال" كونسيساو، من القيادة الفنية للفريق الأول؛ وذلك بعد "الموسم الصفري"، في 2025-2026.
يبدو أن مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، اختار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم؛ الذي من المقرر أن "يخلف" البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في المنصب.
الاتحاد "أقال" كونسيساو، من القيادة الفنية للفريق الأول؛ وذلك بعد "الموسم الصفري"، في 2025-2026.
وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الخميس، عن اختيار مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، للمدير الفني الألماني ينس ويسينج؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة، "خلفًا" للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.
الموقع أكد أن مسؤولي الاتحاد، عقدوا عدة اجتماعات مع مارك كوسيكي، وكيل أعمال ويسينج؛ من أجل إتمام الصفقة بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.
وأشار الموقع إلى أن كوسيكي، نجح في إقناع المدرب الألماني بقيادة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك بدعم من مواطنه يورجن كلوب، المدير الرياضي العالمي للأندية التابعة إلى شركة "رد بول".
وأساسًا.. يرتبط كلوب بعلاقة جيدة مع ويسينج؛ كما كان الاسم الذي يحلم الاتحاد بالتعاقد معه، ولكنه فضل البقاء مع "رد بول" رسميًا.
واستكمالًا لخبره.. أوضح موقع "365Scores" مساء اليوم الخميس، أن البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لعملاق جدة الاتحاد؛ هو من يقف "عقبة" أمام التعاقد مع المدير الفني الألماني ينس ويسينج، خلال الصيف الحالي.
وشدد الموقع على أن دومينجوس، أجل صفقة ويسينج؛ لأنه يفضل خيارات تدريبية أخرى، لقيادة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.
على رأس هذه الخيارات؛ المكسيكي خافيير أجيري الذي يقود منتخب بلاده حاليًا، في بطولة كأس العالم 2026.
المدير الفني الألماني ينس فيسينج البالغ من العمر 38 سنة، عمل لـ6 سنوات كاملة كـ"مساعد مدرب"، في عديد الأندية المحلية والأوروبية.
على رأس هذه الأندية؛ بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وآيندهوفن الهولندي، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي ورد بول سالزبورج النمساوي.
وفي يناير 2026.. أصبح فينسينج مديرًا فنيًا - لأول مرة في مسيرته -؛ وذلك عندما وقع على عقود تدريب نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
ومع جامبا أوساكا؛ كتب المدير الفني الألماني الشاب التاريخ، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "2".
تتويج جامبا أوساكا باللقب الآسيوي، للموسم الرياضي 2025-2026؛ جاء بعد الفوز على عملاق الرياض النصر (1-0) في النهائي، وعلى أرضية ملعب "الأول بارك" بالذات.
البرتغالي سيرجيو كونسيساو تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الاتحاد، في شهر أكتوبر من العام الماضي 2025؛ وذلك بعقدٍ لمدة 3 سنوات كاملة، حتى 30 يونيو 2028.
وقاد كونسيساو الفريق الاتحادي، في 41 مباراة رسمية بمختلف المسابقات؛ محققًا خلالها 21 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و13 هزيمة.
ولم يتوّج العميد الاتحادي بأي لقب، مع المدير الفني البرتغالي؛ حيث اكتفى بـ"المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ونتيجة لذلك.. قرر مجلس إدارة الاتحاد "إقالة" كونسيساو؛ مع البحث عن مدير فني أجنبي جديد، للتوقيع معه رسميًا.