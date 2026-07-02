بدعم من يورجن كلوب.. الاتحاد يتفق مع "قاهر النصر" ودومينجوس سواريز عقبة أمام الصفقة!

وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الخميس، عن اختيار مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، للمدير الفني الألماني ينس ويسينج؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة، "خلفًا" للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

الموقع أكد أن مسؤولي الاتحاد، عقدوا عدة اجتماعات مع مارك كوسيكي، وكيل أعمال ويسينج؛ من أجل إتمام الصفقة بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

وأشار الموقع إلى أن كوسيكي، نجح في إقناع المدرب الألماني بقيادة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك بدعم من مواطنه يورجن كلوب، المدير الرياضي العالمي للأندية التابعة إلى شركة "رد بول".

وأساسًا.. يرتبط كلوب بعلاقة جيدة مع ويسينج؛ كما كان الاسم الذي يحلم الاتحاد بالتعاقد معه، ولكنه فضل البقاء مع "رد بول" رسميًا.