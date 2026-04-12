يواجه نادي بوروسيا دورتموند مشاكل أكبر من مجرد بعض الصافرات المبررة الموجهة إلى نيكو شلوتربيك

لكن إدانة الصافرات التي كانت، كما قُلنا، متفرقة ومبررة تمامًا من وجهة نظر المشجعين، لم تكن مفرطة في قسوتها فحسب («هذا غير لائق»، كما قال المدير التنفيذي كارستن كرامر، و«أمر غير معقول»، كما وصفه المدافع فالديمار أنتون)، بل إنها حجبت أيضًا حقيقة أن هناك أمورًا أكثر أهمية بكثير في ذلك المساء كان من الممكن التحدث عنها مطولاً.

ففريق دورتموند ينهي هذا الموسم بشكل متواضع إلى حد ما.

بالتأكيد، يظل بوروسيا دورتموند في المركز الثاني في الترتيب، ولم يخسر دورتموند في الدوري الألماني سوى مرتين أمام البطل المرتقب بايرن ميونيخ، ومرة أخرى أمام باير ليفركوزن، الذي هزمه الفريق أيضًا في كأس ألمانيا. لم يكن الأداء الكروي جديرًا بالذكر من الناحية الجمالية خلال فترات طويلة من الموسم، لكن النتائج، وقبل كل شيء العقلية التي كثيرًا ما يُشيد بها، كانت على ما يرام. ولا يغير الهزيمة أمام باير ليفركوزن، الذي ينافس على دوري أبطال أوروبا، شيئاً في هذا الصدد. كما أنه من المفهوم بشكل أساسي أن الفريق، في ضوء الوضع الراسخ في جدول الدوري الألماني منذ أسابيع - حيث يبتعد بايرن ميونيخ كثيراً، لكن رب لايبزيغ وففب شتوتغارت قريبان أيضاً - لم يعد يقاوم بكل قوته الهزيمة الوشيكة.

ومع ذلك، هناك "لكن" كبيرة: انخفاض الحماس في الفريق يبدأ ببطء في اتخاذ أبعاد مقلقة.



