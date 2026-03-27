يواجه ميمفيس ديباي عقوبة الإيقاف لست مباريات بعد أن رفعت المحكمة شكوى عقب رصد نجم كورينثيانز وهو يستخدم هاتفه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء
احتمال التعليق وتوجيه تهم قانونية
وجهت النيابة العامة التابعة لمحكمة العدل الرياضي (STJD) تهمة إلى ميمفيس بموجب المادة 258 من قانون العدالة الرياضية البرازيلي (CBJD)، التي تتعلق بالسلوك المخالف للانضباط أو الأخلاقيات الرياضية. وفي حال إدانته، يواجه المهاجم عقوبة إيقاف تتراوح بين مباراة واحدة وست مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتناسب مع خطورة الفعل.
المخاوف بشأن النفوذ والرقابة التأديبية
ووفقًا للجنة التحكيم، فإن سلوك اللاعب يثير القلق بشكل خاص نظرًا لشهرته الكبيرة في وسائل الإعلام. وأشارت النيابة إلى أن نجمًا من هذا العيار يتمتع بقدرة كبيرة على التأثير على السلوك، مما قد يؤدي إلى إضفاء الطابع الطبيعي على استخدام الأجهزة الإلكترونية على مقاعد البدلاء. وترى النيابة أن هذا الأمر يقوض الرقابة التأديبية، ويفتح الباب أمام اتصالات غير مبررة، ويخلق صعوبات إضافية أمام المسؤولين في تطبيق اللوائح. وقد وقع الحادث بعد استبدال ميمفيس في الشوط الأول بسبب إصابة عضلية.
تفسير ديباي
في أعقاب ردود الفعل السلبية، لجأ ميمفيس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الموقف للجماهير والسلطات. وأصر المهاجم على أن استخدامه للجهاز لم يكن مجرد تشتيت عابر، بل ضرورة مهنية ملحة تتعلق بحالته البدنية والتزامه تجاه المنتخب الهولندي.
وكتب اللاعب على حسابه الرسمي على X: "للتوضيح فقط، كان استخدامي للهاتف في تلك اللحظة مخصصاً للتواصل مع الفريق الطبي في هولندا. خرجت لتقديم الدعم لفريقي، على الرغم من أنه كان بإمكاني البقاء في غرفة الملابس بسبب الإصابة. أنا أيضاً مستاء من النتيجة. سنواصل العمل من أجل أيام أفضل".
موظفون آخرون في نادي كورينثيانز يتعرضون لانتقادات
ولا تقتصر الإجراءات التأديبية على النجم الهولندي فحسب، بل يتعين على نادي كورينثيانز أيضًا الدفاع عن عضوين آخرين في قسم كرة القدم التابع له. فقد تم توجيه اتهامات إلى براند والمدير التجاري ليوناردو كارنيفال والكشاف الفني ماورو دا سيلفا بموجب المادتين 243 و258 عقب الحوادث التي أبلغ عنها الحكم.
وأشار تقرير المباراة إلى احتجاجات مسيئة عند باب غرفة ملابس المسؤولين عقب التعادل 1-1. وفي حال إدانتهم، قد يواجه هؤلاء أيضًا عقوبة الإيقاف لست مباريات وغرامات باهظة. وينتظر النادي حاليًا موعد المحاكمة.