يواجه ميمفيس ديباي عقوبة الإيقاف لست مباريات بعد أن رفعت المحكمة شكوى عقب رصد نجم كورينثيانز وهو يستخدم هاتفه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء

في أعقاب ردود الفعل السلبية، لجأ ميمفيس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الموقف للجماهير والسلطات. وأصر المهاجم على أن استخدامه للجهاز لم يكن مجرد تشتيت عابر، بل ضرورة مهنية ملحة تتعلق بحالته البدنية والتزامه تجاه المنتخب الهولندي.

وكتب اللاعب على حسابه الرسمي على X: "للتوضيح فقط، كان استخدامي للهاتف في تلك اللحظة مخصصاً للتواصل مع الفريق الطبي في هولندا. خرجت لتقديم الدعم لفريقي، على الرغم من أنه كان بإمكاني البقاء في غرفة الملابس بسبب الإصابة. أنا أيضاً مستاء من النتيجة. سنواصل العمل من أجل أيام أفضل".



