بعد خسارة فريقه في مباراة الذهاب بباريس، أقر سلوت بأن فريقه كان محظوظًا لعدم تراجعه سوى بهدفين في مجموع النتيجتين. وعلى الرغم من الفارق الهائل في المستوى بين الفريقين في تلك المباراة، فإن سلوت واثق من أن لاعبيه يمتلكون الموهبة والعزيمة الذهنية اللازمتين لتعويض هذا الفارق عندما يستقبلون فريق لويس إنريكي في أنفيلد.

وقال سلوت: "أولاً، سأذكر اللاعبين بالنتيجة. كانت 2-0. كان الشعور مختلفاً تماماً في تلك الليلة، لكن النتيجة كانت 2-0، وقد أظهرنا مرات عديدة هذا الموسم في المباريات الكبيرة أننا قادرون على تقديم أداء رائع. لقد أظهرنا أيضًا جانبًا مختلفًا، وأنا أدرك ذلك، لكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا معي خلال العام ونصف العام الماضيين، في 49 مباراة خضناها على أرضنا، تمكنا من تسجيل هدفين أو أكثر في 36 مباراة منها".