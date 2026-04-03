يقال إن نيكو شلوتربيك تلقى الآن عرضًا محددًا للانتقال من أحد الأندية الكبرى التي لم يُذكر اسمها. هذا ما أفادت به قناة "سكاي". ووفقًا لذلك، كان هناك اهتمام من قبل من جانب ليفربول أو مانشستر يونايتد أو ريال مدريد، لكنه كان اهتمامًا غير ملزم. وقد تغير هذا الوضع الآن، على الأقل بالنسبة لأحد هذه الأندية.
يواجه بوروسيا دورتموند معضلة كبيرة: يبدو أن نيكو شلوتربيك تلقى عرضًا محددًا للانتقال
وكان شلوتربيك قد نفى بشكل قاطع، خلال ظهوره في المنطقة المختلطة في إطار المباراة الودية التي خاضها المنتخب الألماني ضد غانا يوم الاثنين، التقارير التي تحدثت عن تجديد وشيك لعقده مع نادي بوروسيا دورتموند.
وكانت صحيفتا "بيلد" و"سكاي" قد زعمتا في وقت سابق أن شلوتربيك سيجدد عقده الذي يستمر حتى عام 2027 بعد عودته من المنتخب الألماني، وقيل إن كل شيء قد تم تسويته باستثناء التفاصيل الأخيرة. وقال شلوتربيك: "للأسف، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. لقد تفاوضت لفترة طويلة مع سيباستيان (كيل، محرر)، وهو لم يعد موجودًا الآن".
ووفقًا لـ"سكاي"، من المفترض أن يكون قد عقد اجتماع يوم الأربعاء مع خليفة كيل، أولي بوك، حيث أراد شلوتربيك مرة أخرى تحسين الشروط التي تم التفاوض عليها مع كيل لصالحه. وبناءً على ذلك، أراد المدافع إعادة التفاوض بشأن الراتب، وخاصةً بشأن بند إنهاء العقد.
يواجه بوروسيا دورتموند معضلة في قضية شلوتربيك
يُقال إن نادي بوروسيا دورتموند عرض على شلوتربيك راتباً سنوياً قدره 14 مليون يورو، ووعده بشرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو. ويبدو أن شلوتربيك يسعى الآن إلى جعل هذا الشرط قابلاً للتفعيل اعتباراً من هذا الصيف.
وإذا ما تصاعدت حدة الخلافات حول هذه النقاط، فإن بوروسيا دورتموند يواجه سيناريو مرعبًا في قضية شلوتربيك. فإذا قرر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عدم تجديد عقده، فسيكون بوروسيا دورتموند أمام خيار صعب.
إما أن يخسر شلوتربك في صيف 2027 دون مقابل، أو أن يترك قائد الدفاع يرحل في الصيف المقبل مقابل مبلغ انتقال صغير نسبياً. ومن المفترض أن يبلغ هذا المبلغ في هذا السيناريو ما بين 30 إلى 35 مليون يورو فقط. وفي هذه الحالة، سيكون طلب شلوتربك المزعوم بوضع بند إنهاء العقد أكثر منطقية من الناحية الاقتصادية.
أخبار بوروسيا دورتموند: كوفاتش يدعم شلوتربيك ويبقى متفائلاً
ومع ذلك، لا يبدو أن هناك أي خلافات داخل نادي بوروسيا دورتموند على الرغم من استمرار المفاوضات حول العقد. على الأقل، أبدى المدرب نيكو كوفاتش دعمه الصريح لشلوتيربيك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الخميس قبل مباراة دورتموند خارج أرضه أمام في إف بي شتوتغارت، ولم يُلقِ عليه أي لوم بشأن الضجة الإعلامية التي سادت خلال الأيام الماضية.
وقال كوفاتش: "لا أعتقد أن شلوتي هو من تسبب في هذه العناوين، بل أولئك الذين نشروا هذه الأخبار وأطلقوا شائعات لم تكن صحيحة تماماً. النادي يعلم ذلك، وشلوتي يعلم ذلك، ولديه الحق المطلق في توضيح الأمر". ووصف كوفاتش حقيقة أن شلوتربيك أشار إلى أن المفاوضات قد تعرضت لانتكاسة بسبب رحيل كيل بأنها "غير موفقة".
كما أعرب المدرب مرة أخرى عن ثقته في أن شلوتربيك سيقبل عرض تمديد العقد قبل الأوان. "أنا شخصياً متفائل للغاية وسأظل كذلك. إنه لاعب جيد حقاً. لاعب نحتاجه ونحبه جميعاً. سنبذل قصارى جهدنا ليبقى معنا"، قال.
نيكو شلوتربيك: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء بوروسيا دورتموند 154 10 18 26 SC فرايبورغ 56 4 2 8 يونيون برلين 17 2 - 3