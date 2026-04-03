يواجه بوروسيا دورتموند معضلة كبيرة: يبدو أن نيكو شلوتربيك تلقى عرضًا محددًا للانتقال

وكان شلوتربيك قد نفى بشكل قاطع، خلال ظهوره في المنطقة المختلطة في إطار المباراة الودية التي خاضها المنتخب الألماني ضد غانا يوم الاثنين، التقارير التي تحدثت عن تجديد وشيك لعقده مع نادي بوروسيا دورتموند.

وكانت صحيفتا "بيلد" و"سكاي" قد زعمتا في وقت سابق أن شلوتربيك سيجدد عقده الذي يستمر حتى عام 2027 بعد عودته من المنتخب الألماني، وقيل إن كل شيء قد تم تسويته باستثناء التفاصيل الأخيرة. وقال شلوتربيك: "للأسف، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. لقد تفاوضت لفترة طويلة مع سيباستيان (كيل، محرر)، وهو لم يعد موجودًا الآن".

ووفقًا لـ"سكاي"، من المفترض أن يكون قد عقد اجتماع يوم الأربعاء مع خليفة كيل، أولي بوك، حيث أراد شلوتربيك مرة أخرى تحسين الشروط التي تم التفاوض عليها مع كيل لصالحه. وبناءً على ذلك، أراد المدافع إعادة التفاوض بشأن الراتب، وخاصةً بشأن بند إنهاء العقد.