بدا فريق برشلونة بقيادة هانسي فليك وكأنه لا يمكن إيقافه منذ عودته إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في نوفمبر الماضي، حيث فاز بجميع مبارياته على أرضه أمام جماهيره المتجددة الحماس. وشكلت الأجواء الحماسية قوة دافعة وراء سعيه نحو اللقب، لكن هذا الزخم يواجه عقبة لوجستية كبيرة في المستقبل القريب. ورغم حصول النادي مؤخرًا على ترخيص لاستضافة 62 ألف مشجع، إلا أن الهدف النهائي لا يزال يتمثل في الوصول إلى سعة مذهلة تبلغ 105 آلاف مقعد. ومع ذلك، للوصول إلى هذا الإنجاز، يجب على البلوغرانا مغادرة كاتدرائية كرة القدم الخاصة بهم مرة أخرى، حيث تم تحديد عام 2027 كموعد محتمل للخروج المؤقت الثاني.