ينوي إنزو فرنانديز تقديم طلب انتقال رسمي، في الوقت الذي حدد فيه تشيلسي سعراً باهظاً للاعب الذي يستهدفه ريال مدريد
لاعب خط الوسط يستهدف مغادرة ستامفورد بريدج
وفقًا لبرنامج "إل تشيرينجويتو" التلفزيوني الإسباني، يستعد فرنانديز لتقديم طلب انتقال رسمي من أجل إجبار النادي على إجراء صفقة انتقال ضخمة هذا الصيف. ويُقال إن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أصبح يشعر بخيبة أمل متزايدة بعد استبعاده من تشكيلة تشيلسي في المباراة التي فاز فيها الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي على بورت فيل. وبسبب تعرضه لإيقاف داخلي، سيغيب اللاعب الأرجنتيني أيضًا عن المباراة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستُقام نهاية هذا الأسبوع ضد مانشستر سيتي.
الإحباط من التغييرات الإدارية
اتخذت إدارة «البلوز» إجراءات تأديبية ضد لاعب الوسط عقب المقابلات المثيرة التي انتقد فيها بشدة قرار إقالة إنزو ماريسكا. وخلال تلك المقابلات، ألقى اللاعب الأرجنتيني بظلال من الشك على مستقبله على المدى الطويل، حيث ألمح إلى احتمال انتقاله إلى مدريد.
وأعرب فرنانديز عن حيرته لمحطة TUDN المكسيكية بشأن التوجه التكتيكي الأخير للنادي، قائلاً: "لا أفهم ذلك. أحيانًا تكون هناك أمور لا نفهمها نحن كلاعبين، كيف وبأي طريقة يحاولون إدارة الأمور. من الواضح أن رحيله أضر بنا كثيرًا، خاصة في منتصف الموسم، فقد قطع كل شيء. كان لدينا هوية. كان يعطينا أوامر، على الرغم من أن الأمر، كما هو الحال في كرة القدم، يكون أحيانًا جيدًا وأحيانًا سيئًا. لكنه كان دائمًا يتمتع بهوية واضحة جدًا عندما يتعلق الأمر بالتدريب واللعب".
الوكيل يدافع عن تصريحاته بشأن مدريد
في حين عاقب نادي «البلوز» اللاعب بسبب تصريحاته، حاول وكيل أعماله التخفيف من حدة التكهنات التي تشير إلى أن انتقاله إلى إسبانيا كان مخططًا له مسبقًا. ويؤكد خافيير باستوري أن انجذاب موكله لمدينة مدريد كان لأسباب ثقافية بحتة، وليس إهانة مهنية تجاه لندن.
ودافع باستوري عن تصريحات لاعب الوسط المثيرة للجدل قائلاً: "عندما أخبره المدرب بذلك، قبل الأمر لأنه شخص محترف للغاية يلتزم دائماً تماماً أينما كان ويحترم القرارات، لكننا لا نفهم سبب العقوبة لأنه لم يذكر أي نادٍ أو يقول إنه يريد مغادرة تشيلسي، بل على العكس تماماً. لقد ذكر مدريد، المدينة، فقط لأنه سُئل عن المدينة الأوروبية التي يود العيش فيها يوماً ما، فقال مدريد بسبب اللغة، ولأنها تشبه بوينس آيرس ولأن ذلك منطقي - فمن الطبيعي أن يقول الأرجنتيني ذلك - وأيضاً بسبب الثقافة والطقس. لكنه لم يقل في أي لحظة أنه يريد مغادرة تشيلسي أو لندن".
عقبة التقييم التي تواجه «البلانكوس»
على الرغم من رغبة اللاعب في الرحيل، تشير صحيفة «ذا صن» إلى أن تشيلسي حدد سعراً باهظاً يبلغ 130 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط، وذلك لحماية استثماره الأولي. ولا يزال «البلوز» في موقع تفاوضي قوي، حيث يظل اللاعب السابق في بنفيكا مرتبطاً بعقد مع ستامفورد بريدج حتى عام 2032. ويتعين على ريال مدريد الآن أن يقرر ما إذا كان مستعداً لتلبية هذا السعر من أجل ضم لاعب خط الوسط الذي طالما كان هدفاً له.