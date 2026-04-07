ينوي إنزو فرنانديز تقديم طلب انتقال رسمي، في الوقت الذي حدد فيه تشيلسي سعراً باهظاً للاعب الذي يستهدفه ريال مدريد

اتخذت إدارة «البلوز» إجراءات تأديبية ضد لاعب الوسط عقب المقابلات المثيرة التي انتقد فيها بشدة قرار إقالة إنزو ماريسكا. وخلال تلك المقابلات، ألقى اللاعب الأرجنتيني بظلال من الشك على مستقبله على المدى الطويل، حيث ألمح إلى احتمال انتقاله إلى مدريد.

وأعرب فرنانديز عن حيرته لمحطة TUDN المكسيكية بشأن التوجه التكتيكي الأخير للنادي، قائلاً: "لا أفهم ذلك. أحيانًا تكون هناك أمور لا نفهمها نحن كلاعبين، كيف وبأي طريقة يحاولون إدارة الأمور. من الواضح أن رحيله أضر بنا كثيرًا، خاصة في منتصف الموسم، فقد قطع كل شيء. كان لدينا هوية. كان يعطينا أوامر، على الرغم من أن الأمر، كما هو الحال في كرة القدم، يكون أحيانًا جيدًا وأحيانًا سيئًا. لكنه كان دائمًا يتمتع بهوية واضحة جدًا عندما يتعلق الأمر بالتدريب واللعب".