ينضم جوردان هندرسون إلى واين روني في صفوف النخبة، حيث يشارك لاعب وسط برينتفورد في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا في المباراة ضد أوروغواي

تشكل مشاركة هندرسون في مباراة الليلة إنجازاً تاريخياً، حيث أصبح رابع لاعب في التاريخ يستمر في تمثيل منتخب إنجلترا لأكثر من عقد ونصف. ووفقًا لأرقام نشرتها صحيفة "ذا أثليتيك"، ينضم هندرسون إلى قائمة النخبة التي تضم السير ستانلي ماثيوز (22 عامًا و229 يومًا)، وبيتر شيلتون (19 عامًا و225 يومًا)، وواين روني (15 عامًا و277 يومًا). وبعد أن خدم المنتخب الوطني لمدة 15 عامًا و131 يومًا، لا يزال ثبات أداء هندرسون عبر مختلف حقب كرة القدم الإنجليزية لا مثيل له بين زملائه النشطين.