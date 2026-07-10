ينز فيسينج مدربًا للاتحاد رسميًا: بعد جدل التأسيس وسخرية الهبوط التاريخي!.. العميد يقرر استنساخ تجربة الأهلي "لكن بطريقة مقلقة"

"تنافُس تاريخي على زعامة جدة، غيرة رياضية وانتقام.."؛ قل ما شئت عزيزي القارئ، فالمملكة العربية السعودية تشهد واحدًا من أكثر الديربيات إثارة ومتعة.

الحديث هُنا عن ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي؛ فالتنافس التاريخي بين هذين الناديين العملاقين، لا يقتصر على المستطيل الأخضر فقط.

نعم.. نحن نُشاهد جدلًا كبيرًا بين إعلاميي ومؤرخي الناديين؛ بالإضافة إلى الجماهير التي تدخُل في مناكفات مستمرة، بالمدرجات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن يبدو أن نادي الاتحاد، الذي تعمد "السخرية" من الأهلي لسنواتٍ عديدة؛ اعترف ضمنيًا بنجاح قلعة الراقي في الموسمين الماضيين تحديدًا، مع رغبة في "استنساخ" تجربته.

هذا الأمر تجلى بوضوح؛ عندما أعلن العميد الاتحادي مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج رسميًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف تحوّلت سخرية الاتحاد من الأهلي، إلى محاولة "استنساخ" تجربته - مع خطورة ذلك أيضًا -..