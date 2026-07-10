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Matthias Jaissle Jens Wissing Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

ينز فيسينج مدربًا للاتحاد رسميًا: بعد جدل التأسيس وسخرية الهبوط التاريخي!.. العميد يقرر استنساخ تجربة الأهلي "لكن بطريقة مقلقة"

فقرات ومقالات
الاتحاد
الأهلي
ماتياس يايسله
يانز ويسينغ
دوري روشن السعودي

الاتحاد يحسم ملف المدير الفني الجديد أخيرًا..

"تنافُس تاريخي على زعامة جدة، غيرة رياضية وانتقام.."؛ قل ما شئت عزيزي القارئ، فالمملكة العربية السعودية تشهد واحدًا من أكثر الديربيات إثارة ومتعة.

الحديث هُنا عن ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي؛ فالتنافس التاريخي بين هذين الناديين العملاقين، لا يقتصر على المستطيل الأخضر فقط.

نعم.. نحن نُشاهد جدلًا كبيرًا بين إعلاميي ومؤرخي الناديين؛ بالإضافة إلى الجماهير التي تدخُل في مناكفات مستمرة، بالمدرجات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن يبدو أن نادي الاتحاد، الذي تعمد "السخرية" من الأهلي لسنواتٍ عديدة؛ اعترف ضمنيًا بنجاح قلعة الراقي في الموسمين الماضيين تحديدًا، مع رغبة في "استنساخ" تجربته.

هذا الأمر تجلى بوضوح؛ عندما أعلن العميد الاتحادي مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج رسميًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف تحوّلت سخرية الاتحاد من الأهلي، إلى محاولة "استنساخ" تجربته - مع خطورة ذلك أيضًا -..

  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    نادي الاتحاد.. سخرية من الأهلي بين "التأسيس والهبوط"

    في البداية.. يجب الحديث سريعًا عن سخرية عملاق جدة الاتحاد من غريمه التاريخي الأهلي، والتي استمرت لسنواتٍ عديدة؛ وذلك لسببين مثيرين للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تاريخ تأسيس الأهلي.

    * ثانيًا: هبوط الأهلي التاريخي.

    وانتشرت رواية أن مؤسس الأهلي، هو شخصية اتحادية في الأساس؛ حيث كان من المقرر أن يكون الراقي، عبارة عن "فريق رديف" لقلعة العميد.

    هذه الرواية شرحتها صحيفة "الرياضية"، في وقتٍ سابق أيضًا؛ بتأكيدها على أن الأهلاويين أنفسهم يعترفون أن ناديهم تأسس عام 1355هـ، عن طريق حسن شمس.

    وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا الوقت، كان شمس لاعبًا في نادي الاتحاد؛ حيث لم يترك قلعة العميد إلا عام 1357هـ، عندما أبعده عم حمزة فتيحي رسميًا.

    وأوضحت الصحيفة أنه بعد إبعاد شمس من قلعة العميد؛ قام بتغيير اسم نادي "الاتحاد نمرة 2" إلى الأهلي، لتكون الانطلاقة الحقيقية للراقي.

    لذا.. الاتحاد يستغلون هذه الرواية، سواء كانت حقيقية أم لا؛ من أجل السخرية من الأهلي، والزعم أن الراقي ليس إلا فرع من قلعة العميد.

    أما النقطة الثانية؛ فتتعلق بسخرية الاتحاديين من الأهلي، بعد هبوطه التاريخي - لأول مرة - إلى دوري يلو، صيف 2022.

    نعم.. الأهلي لعب في دوري يلو للدرجة الأولى، موسم 2022-2023؛ ولكنه عاد بعدها مباشرة بين الكبار مجددًا، بل وأصبح زعيم آسيا الحالي.

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  • Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    العملاق الأهلاوي.. عودة "مرعبة" بقيادة ماتياس يايسله!

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن عودة عملاق الأهلي القوية، بعد الهبوط التاريخي الذي سخر منه غريمه التاريخي الاتحاد.

    الأهلي بعدما عاد بين الكبار مجددًا صيف 2023؛ قرر التعاقد مع المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، قادمًا من نادي رد بول سالزبورج النمساوي.

    قطاع كبير انتقد تعاقد الأهلي مع يايسله؛ وذلك لعديد الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: يايسله ليس اسمًا تدريبيًا عالميًا؛ فهو صغير في السن ولا يزال في بداية مشواره.

    * ثانيًا: يايسله لا يمتلك خبرة في الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث يعتبر الأهلي "المحطة الأولى" له، في هذه المنطقة.

    وبالفعل.. احتاج يايسله وقتًا، حتى اعتاد على الأجواء في المملكة العربية السعودية وآسيا؛ حيث كاد أن يكلفه ذلك منصبه أكثر من مرة، عندما فكرت الإدارة الأهلاوية في إقالته.

    إلا أن المدير الفني لألماني البالغ من العمر 38 سنة، استمر في منصبه وطبق أسلوبه؛ ليقود الفريق الأهلاوي إلى عديد الإنجازات، على النحو التالي:

    * دوري أبطال آسيا النخبة: تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ الأهلي موسم 2024-2025؛ ثم الحفاظ عليه في 2025-2026.

    * كأس السوبر السعودي: تحقيق اللقب مطلع موسم 2025-2026؛ بعد الفوز على نادي النصر في النهائي.

    وبالتالي.. أصبح يايسله أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي؛ مع رغبة شديدة من الإدارة، في تجديد عقده لسنواتٍ طويلة.

  • FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    ينز فيسينج.. عندما قرر الاتحاد "استنساخ" تجربة الأهلي

    الآن.. لنعود للحديث مجددًا عن عملاق جدة الاتحاد؛ والذي يحاول "استنساخ" تجربة غريمه التاريخي الأهلي، مع المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

    الاتحاد كان أمامه عديد المدربين أصحاب الخبرة؛ ولكنه قرر المراهنة في صيف العام الحالي، على الألماني الشاب الآخر ينز فيسينج.

    فيسينج البالغ من العمر 38 سنة أيضًا، يشبه يايسله في أشياء عديدة؛ يُمكن تلخيص أهمها، على النحو التالي:

    * أولًا: اعتزال كرة القدم في سن صغير بسبب الإصابة؛ ومن ثم دخول عالم التدريب.

    * ثانيًا: العمل كـ"مساعد مدرب" لفترة؛ قبل التحوّل إلى منصب المدير الفني.

    * ثالثًا: الاعتماد على أسلوب الضغط العالي والشرس؛ مع الميل إلى الكرة الهجومية وإمكانية التحفظ الدفاعي أمام بعض الخصوم.

    * رابعًا: التفاعل المستمر مع الجماهير؛ مع القيادة وبث الروح الحماسية داخل غرفة الملابس.

    ونظرًا لأن الاتحاد، يمر بواحدة من أسوأ فتراته الآن؛ يبدو أن الإدارة رأت أن فيسينج قد يكون المنقذ، مثلما فعل يايسله مع الأهلي.

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  • JENS WISSING(C)Getty Images

    كلمة أخيرة.. تجربة فيسينج "مقلقة" أكثر من يايسله ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن نقطة مهمة للغاية؛ قد تصعب من تكرار الألماني الشاب ينز فيسينج لتجربة مواطنه ماتياس يايسله، في صفوف عملاق جدة الاتحاد.

    النقطة هذه؛ هي خبرة فيسينج القليلة كـ"مدير فني"، رغم عمله مساعدًا للمدرب سنواتٍ عديدة - خاصة مع الألماني روجر شميدت -.

    نعم.. فيسينج لم يصبح مديرًا فنيًا أو "رجل أول"، إلا في يناير من عام 2026 فقط؛ وذلك عندما تولى قيادة نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    أي أن تاريخ هذا المدير الفني الألماني كـ"رجل أول"، قبل تجربة العميد الاتحادي، تتلخص في 27 مباراة فقط؛ عكس يايسله الذي اكتسب خبرة كبيرة قبل قيادة الأهلي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: العمل كمدير فني على المستوى الاحترافي لمدة موسمين؛ من 2021 إلى 2023.

    * ثانيًا: اكتساب خبرة كبيرة بقيادة نادي رد بول سالزبورج النمساوي؛ في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

    لكن رغم ذلك؛ هُناك نقطة تلعب لمصلحة فيسينج أكثر من يايسله، وهي التي قد تخدمه حقًا مع الاتحاد.

    يايسله عندما تولى قيادة الأهلي، كان يحتاج وقتًا للاندماج مع الأجواء في السعودية وآسيا؛ بينما تعرف فيسينج على أجواء القارة بالفعل، بحكم عمله مع جامبا أوساكا من يناير إلى يونيو 2026.

    ليس هذا فقط.. ينز فيسينج قاد جامبا أوساكا لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا "2"، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ بعد الفوز على عملاق الرياض النصر بالذات (1-0)، في المباراة النهائية.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية الاتحاد تحت قيادة فيسينج، قبل الحكم على التجربة بـ"النجاح أو الفشل".