ينزو فرنانديز يضحك مع مارك كوكوريلا، حيث يجلس نائب قائد تشيلسي خلف مقاعد البدلاء بعد إيقافه عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب تعليقاته حول ريال مدريد
استبعد المدرب ليام روزينيور مؤخرًا لاعب الوسط الأرجنتيني من تشكيلة تشيلسي، وذلك في أعقاب شائعات واسعة النطاق حول اهتمام ريال مدريد بخدماته. وعلى الرغم من الجدل المستمر المحيط بإيقافه المفاجئ لمباراتين، بدا فرنانديز في حالة معنوية عالية للغاية. وقد شوهد فرنانديز جالسًا خلف مقاعد البدلاء الخاصة بتشيلسي، مرتديًا معطفًا شتويًا رمادي اللون مطابقًا لمعاطف النادي، حيث التقطت له الصور وهو يضحك بصوت عالٍ مع الظهير كوكوريلا، دون أن يبدو عليه أي تأثر بالجدل الدائر حول مستقبله في ستامفورد بريدج.
لماذا قام روزينيور بإيقاف فرنانديز
يأتي غياب فرنانديز في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة للبلوز. فقد فرض النادي على اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عقوبة الإيقاف لمباراتين، مما أدى إلى استبعاده من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز فيها الفريق 7-0 على بورت فالي يوم السبت، ومن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز الحاسمة أمام مانشستر سيتي. وأكد روزينيور أن القرار اتُخذ بعد اجتماع خاص، مشيرًا إلى أن نائب قائد الفريق "تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا" بتصريحاته الأخيرة.
ويأتي هذا الإيقاف على خلفية مقابلة صريحة على موقع يوتيوب، ألمح فيها اللاعب الذي تبلغ قيمته 107 ملايين جنيه إسترليني بشكل واضح إلى المسار المهني الذي يرغب في اتباعه. وعندما سُئل عن مستقبله، اعترف فرنانديز قائلاً: "أود العيش في إسبانيا. أحب مدريد حقاً؛ فهي تذكرني ببوينس آيرس. اللاعبون يعيشون حيثما يريدون. أنا سأعيش في مدريد. أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، لكنني سأشعر براحة أكبر باللغة الإسبانية".
وكيل أعمال إنزو فرنانديز ينتقد تشيلسي
أثارت الإجراءات التأديبية الصارمة التي اتخذها روزينيور وإدارة تشيلسي غضبًا شديدًا في أوساط فرنانديز. فقد شن وكيل أعماله، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان السابق خافيير باستوري، هجومًا لاذعًا على قرار النادي، واصفًا العقوبة بأنها «غير عادلة على الإطلاق». ورأى باستوري أن الإيقاف لا يتناسب مع المخالفة المزعومة، لا سيما بالنظر إلى الأهمية البالغة للمباريات المقبلة بالنسبة لموسم تشيلسي.
ماذا ينتظر تشيلسي بعد ذلك؟
بينما كان فرنانديز وكوكوريلا يتبادلان النكات في المدرجات، حقق زملاؤه فوزاً ساحقاً بنتيجة 7-0 على بورت فيل ليضمنوا مكاناً في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وسيضطر فرنانديز إلى الغياب عن المواجهة المرتقبة مع مانشستر سيتي، تاركاً فريق تشيلسي، الذي يخضع بالفعل لانتقادات شديدة، ليخوض أحد أصعب اختباراته هذا الموسم بدون لاعب وسط أساسي.