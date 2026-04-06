أثارت أنباء تحرك الفريق القانوني للنجم الفرنسي كيليان مبابي ضد مجموعة من مشجعي النادي الملكي حالة من الصخب في الأوساط الرياضية خاصة بعد تداول وثيقة تشير إلى استدعاء أمني لأحد الأشخاص بتهمة التحريض لكن تفاصيل الواقعة كشفت عن وجود خلط بين أزمة رقمية حديثة وإجراءات قانونية قديمة.
ينتظرون نهاية عقده.. مبابي يلاحق قانونيًا مؤسسي موقع إلكتروني لحساب دخله في ريال مدريد!
موقع العد التنازلي يثير الجدل
بدأت الأزمة مع إطلاق مجموعة من الجماهير موقعًا عبر الشبكة مخصصًا لمراقبة عقد المهاجم الفرنسي حيث تضمن الموقع عدادًا زمنيًا تنازليًا يحصي الأيام والدقائق المتبقية على انتهاء ارتباطه بالنادي في 30 من يونيو لعام 2029.
ولم يتوقف الأمر عند الجانب الزمني بل شمل عدادًا ماليًا يحسب التكلفة الإجمالية التي أنفقها النادي على اللاعب منذ وصوله والتي تجاوزت مبلغ 126 مليون يورو.
حقيقة الوثيقة القانونية المسربة
انتشرت بالتزامن مع هذه الحملة صورة لوثيقة استدعاء رسمية صادرة عن الشرطة القضائية في باريس بحق شخص يدعى عبد الله وهو مواطن صومالي.
وبالتدقيق في بيانات الوثيقة تبين أنها ترتبط بتحقيق بدأ في عام 2025 مما يعني أنها إجراء قديم لا يمت بصلة مباشرة لموقع العد التنازلي الذي ظهر مؤخرًا في عام 2026.
وتؤكد هذه المعطيات أن الوثيقة المسربة تم توظيفها في سياق غير سياقها الأصلي لإضفاء طابع رسمي على التوترات الحالية بين اللاعب وقطاع من المشجعين.
إغلاق الحسابات والضغوط القانونية
رغم أن الوثيقة المتداولة قديمة إلا أن أحد القائمين على الموقع المذكور أكد أن الضغوط القانونية حقيقية وأدت بالفعل إلى إغلاق حسابات رقمية بارزة كانت تدعم حملات الهجوم على اللاعب ومنها حساب مشهور باسم أسينسي 20.
وأشار شركاؤه في العمل الرقمي إلى أن إغلاق الحساب جاء نتيجة ملاحقة مباشرة من محامي مبابي الذين بدؤوا في اتخاذ خطوات حازمة تجاه المنصات التي تنشر تفاصيل مالية أو بيانات يراها اللاعب مسيئة وتستهدف التحريض ضده.
أرقام قياسية للنجم الفرنسي هذا الموسم
رغم هذه الأزمات خارج المستطيل الأخضر يواصل مبابي تقديم مستويات استثنائية حيث شارك في 36 مباراة رسميًا في مختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل 38 هدفًا وصناعة ستة أهداف لزملائه.
وفي الدوري الإسباني وحده لعب المهاجم 25 مواجهة سجل فيها 23 هدفًا وقدم أربعة تمريرات حاسمة بينما كان حضوره في دوري أبطال أوروبا مرعبًا بتسجيل 13 هدفًا وصناعة هدف واحد في تسع مباريات فقط.