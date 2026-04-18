"يناسبهم تمامًا".. أجويرو ينصح ألفاريز بشأن الاختيار بين برشلونة وآرسنال!
أجويرو يدعم انتقال ألفاريز إلى برشلونة
حث المهاجم الأرجنتيني السابق، أجويرو، مواطنه ألفاريز على التفكير في الانتقال إلى صفوف برشلونة بدلاً من الانضمام إلى آرسنال هذا الصيف. وارتبط اسم ألفاريز بعدة أندية أوروبية كبرى في أعقاب العروض القوية التي قدمها مع أتلتيكو مدريد.
ويُعد "الجانرز" من بين الفرق التي تراقب النجم الأرجنتيني الدولي، حيث تشير التقارير إلى أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون مستعداً لدفع حوالي 86 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات المهاجم.
ومع ذلك، يعتقد أجويرو أن برشلونة سيوفر بيئة تكتيكية أكثر ملاءمة وطبيعية للمهاجم البالغ من العمر 26 عاماً، في الوقت الذي يواصل فيه النادي الكتالوني التخطيط لمستقبل خط هجومه.
أجويرو يوضح أسباب ملاءمة برشلونة لألفاريز
أكد أجويرو، الذي سبق له اللعب في صفوف برشلونة قبل اعتزاله في عام 2021، أن المهاجم الأرجنتيني سيناسب أسلوب لعب النادي، داعياً إياه إلى التفكير بجدية في أي عرض قد يُقدم من الفريق الكتالوني.
وفي تصريحات لمنصة "Stake"، قال أجويرو: "سيكون جوليان صفقة جيدة لأي فريق في الوقت الحالي. بالنسبة لبرشلونة، من الواضح أن كل شيء يعتمد على ما إذا كان سيشعر بالراحة هناك. هناك جانب يخص اللاعب وجانب يخص النادي. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيُتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا في يوم من الأيام".
وأضاف: "الأمر صعب للغاية بالنسبة للاعب هناك، ومعقد جداً. ولكن إذا كان برشلونة يتابعه وهو يقدم أداءً جيداً، فإنه سيناسبهم تماماً. إنه يعشق كرة القدم ويمتلك ميزة لا تتوفر في كثير من المهاجمين: التزام دفاعي كبير. جوليان لاعب متكامل للغاية".
تزايد الاهتمام بضمه
أصبح ألفاريز واحداً من أكثر المهاجمين المطلوبين في الساحة الأوروبية بعد أن رسخ أقدامه كخيار هجومي رئيسي في أتلتيكو مدريد منذ رحيله عن مانشستر سيتي. وخلال هذا الموسم، نجح في تسجيل 18 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة في 46 مشاركة بجميع المسابقات.
ويعكس اهتمام أرسنال سعيهم المستمر لتعزيز خط الهجوم. ويعمل فريق المدرب ميكيل أرتيتا على استكشاف خيارات لإضافة المزيد من الحركية والتنوع إلى خطهم الأمامي استعداداً للموسم المقبل. في المقابل، يُقيّم برشلونة أيضاً حلولاً هجومية محتملة طويلة الأمد ضمن خططهم للمواسم القادمة. وتفيد التقارير بأن حركية ألفاريز، وقدرته على الضغط، وإنهاء الهجمات بنجاح، قد وضعته ضمن قائمة الملفات الشخصية التي تحظى بإعجاب العملاق الإسباني.
ألفاريز تحت مجهر نخبة الأندية الأوروبية
من المتوقع أن توضح فترة الانتقالات القادمة مستقبل ألفاريز مع اتخاذ الأندية خطوات رسمية لإبداء اهتمامها. ومن المرجح أن يواصل آرسنال مراقبة الوضع تزامناً مع تقييم أهداف هجومية أخرى، بينما سيتعين على برشلونة الموازنة بين أي تحرك لضم اللاعب والقيود المالية المفروضة على النادي. وفي غضون ذلك، من المستبعد أن يوافق أتلتيكو مدريد على العروض بسهولة، نظراً للأهمية الكبيرة التي يمثلها ألفاريز في تشكيلة المدرب دييجو سيميوني.