بعد أن وقع مؤخرًا على تمديد لعقده سيبقيه في أولد ترافورد حتى عام 2027 على الأقل، يتطلع ماغواير إلى إسكات المشككين الذين غالبًا ما جعلوه هدفًا للسخرية.

ويثق اللاعب الدولي الإنجليزي بشكل خاص في قوته البدنية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالكرات الثابتة والتصديات الدفاعية. وفي حديثه عن مكانته في عالم كرة القدم اليوم، قدم ماجواير تقييماً متفائلاً لقيمته. وقال لصحيفة "ذا أثليتيك": "أياً كان الدور الذي يريدني المدرب أن أؤديه، سواء كان ذلك في التشكيلة الأساسية أو في حسم المباريات في الدقائق الأخيرة... ما زلت أعتقد، حتى في عمري هذا، أنني بلا شك أحد أفضل المدافعين في العالم في كلا المنطقتين. لا أعتقد أن هذا الأمر قابل للنقاش، حقاً."