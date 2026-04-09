"يمكن القول إنه أحد أفضل المدافعين في العالم" - هاري ماجواير يدلي بتصريح جريء حول مهارته في الرأس ويؤكد أن مانشستر يونايتد قادر على المنافسة على اللقب الموسم المقبل
التفوق على الضجيج في كلا الجهازين
بعد أن وقع مؤخرًا على تمديد لعقده سيبقيه في أولد ترافورد حتى عام 2027 على الأقل، يتطلع ماغواير إلى إسكات المشككين الذين غالبًا ما جعلوه هدفًا للسخرية.
ويثق اللاعب الدولي الإنجليزي بشكل خاص في قوته البدنية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالكرات الثابتة والتصديات الدفاعية. وفي حديثه عن مكانته في عالم كرة القدم اليوم، قدم ماجواير تقييماً متفائلاً لقيمته. وقال لصحيفة "ذا أثليتيك": "أياً كان الدور الذي يريدني المدرب أن أؤديه، سواء كان ذلك في التشكيلة الأساسية أو في حسم المباريات في الدقائق الأخيرة... ما زلت أعتقد، حتى في عمري هذا، أنني بلا شك أحد أفضل المدافعين في العالم في كلا المنطقتين. لا أعتقد أن هذا الأمر قابل للنقاش، حقاً."
الصمود في ظل ضغوط «يونايتد»
الحياة كلاعب في مانشستر يونايتد ليست للضعفاء، وهي حقيقة يدركها ماغواير أكثر من غيره. وفي معرض حديثه عن الفترة التي قضاها في النادي واللاعبين الذين واجهوا صعوبة في التكيف مع التوقعات في «مسرح الأحلام»، أشار المدافع إلى أن ثقل القميص يفوق قدرة الكثيرين على تحمله. وقال: «أرى الكثير من اللاعبين ينضمون إلى هذا النادي، وبصراحة، الأمر أكبر من طاقتهم. الأنظار الموجهة إليهم، والتدقيق، والتحليل. كل هدف يدخل المرمى، يكون خطأ أحدهم".
اتسمت مسيرة ماجواير بتقلبات شديدة بين النجاحات والانتكاسات، بما في ذلك فقدان شارة القيادة تحت قيادة إريك تين هاج ومواجهة انتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعندما سُئل عما إذا كانت الضغوط التي تحملها قد كسرت محترفين آخرين، كان صريحًا في إجابته. "نعم، ربما. سيكون هناك الكثير ممن يرغبون ربما في طي الصفحة والذهاب إلى مكان آخر وإعادة بدء مسيرتهم المهنية"، اعترف. "ربما كسرتهم في وقت أبكر قليلاً."
طموحات الفوز باللقب وعهد مايكل كاريك
مع تولي مايكل كاريك دفة القيادة الآن، يبدو ماغواير متفائلاً بالاتجاه الذي يسير فيه النادي. وعلى الرغم من تأخره بـ 15 نقطة عن المتصدر أرسنال في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، يعتقد المدافع أنه من خلال التعاقدات الصيفية المناسبة، يمكن لمانشستر يونايتد سد هذه الفجوة. وينصب تركيزه بشكل كامل على إعادة «الشياطين الحمر» إلى قمة كرة القدم الإنجليزية قبل انتهاء فترة وجوده في النادي.
وفي حديثه عن الموسم المقبل، قال: "في الموسم المقبل، يجب أن نكون في المكانة التي، إذا نجحنا في التعاقدات، وكان كل شيء إيجابياً من الآن وحتى نهاية الموسم، وواصلنا مسيرتنا، فلن يكون هناك حدود لما يمكننا الوصول إليه. خلال السنوات القليلة الماضية، كان مانشستر سيتي هو الفريق المهيمن، وقبل بداية الموسم، كنت تعلم أنه عليك جمع عدد من النقاط حتى تتمكن من اللحاق بهم".
المستقبل الدولي وحلم كأس العالم
على الرغم من استدعائه لأول مرة تحت قيادة توماس توخيل للمباريات الأخيرة ضد أوروغواي واليابان، تبدو فرص ماغواير في المشاركة في كأس العالم هشة بشكل متزايد. فقد ألقى توخيل بالفعل بظلال من الشك على مشاركته، مشيرًا إلى أن إزري كونسا ومارك غويه وجون ستونز وتريفو تشالوباه يتقدمون عليه حاليًا في الترتيب الهرمي للمنتخب.
لكن ماغواير لن يستسلم بالتأكيد. فقد يؤدي أداء قوي في نهاية الموسم مع مانشستر يونايتد إلى ضمه إلى التشكيلة النهائية لتوشيل.
وأضاف المدافع السابق لليستر عن عقليته: "لدي ثقة كبيرة بنفسي بأنني لاعب من الطراز الأول. هذا ما يساعدني عندما تكون الأمور صعبة. سيكون الموسم المقبل هو موسمي الثامن هنا، لذا فإن البقاء هنا لمدة ثماني سنوات هو دليل حقيقي على قدراتي".