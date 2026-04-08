يكن بايرن ميونيخ "امتنانًا كبيرًا" لفينسنت كومباني، حيث أشاد الرئيس التنفيذي باللاعب مانويل نوير باعتباره "العامل الحاسم" في الفوز على ريال مدريد

في أعقاب الفوز الذي تحقق بصعوبة في العاصمة الإسبانية، سارع مسؤولو نادي بايرن ميونيخ إلى الإشادة بالتحضير التكتيكي لمدربهم. وخلال كلمته أمام الفريق في حفل العشاء الذي أعقب المباراة، أشاد دريسن بشكل خاص بدور كومباني في تحقيق هذا الانتصار. وعكست كلمات الرئيس التنفيذي ثقة متزايدة في المدرب، الذي نجح في تجاوز واحدة من أصعب المباريات في كرة القدم الأوروبية.

وقال دريسن في كلمته: "فينسنت، نحن جميعًا مدينون لك بالكثير من الامتنان. لقد أعددت الفريق بشكل مثالي لمواجهة الخصم، وللمباراة، ولهذا الملعب". وواصل الإشادة بالجهد العام للفريق، مضيفًا: "لقد قدمتم أداءً رائعًا. كان أداءً جماعيًا رائعًا".

يضع هذا الفوز بايرن في موقع مهيمن في سعيه لتأمين مكان في نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان أو ليفربول.



