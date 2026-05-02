Thuram Torino Inter Serie A
Stefano Silvestri و علي رفعت

يكفيهم تعادل وحيد.. متى يتوج إنتر بطلًا للدوري الإيطالي؟!

تعادل إنتر في تورينو، لكن لقب الدوري لا يزال في متناول اليد: ما الذي يحتاجه النيرازوري ليحصدوا اللقب يوم الأحد 3 مايو في مواجهة بارما ويبقوا منافسيهم على مسافة بعيدة؟

كان إنتر يأمل في الاحتفال بالفوز بالدوري الإيطالي على أرض تورينو، لكن ذلك كان ليكون على الأرجح أمراً صعباً. خاصة وأن كل شيء كان قد تأجل بالفعل يوم الجمعة، بسبب الفوز الساحق الذي حققه نابولي على كريمونيسي.

وبالنظر إلى الترتيب، كان احتفال فريق تشيفو سيتأجل على أي حال بسبب ما حدث على أرض الملعب: من 0-2 إلى 2-2 ضد تورينو، الذي تمكن من تعويض تأخره بهدفين بفضل هدفي سيميوني وفلاسيتش.

لكن حسابات لقب الدوري الإيطالي لفريق إنتر قد تنتهي يوم الأحد 3 مايو، بمناسبة المباراة المسائية المؤجلة ضد بارما ضمن الجولة الخامسة والثلاثين والرابعة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ما الذي يحتاجه إنتر ليتوج بطلاً لإيطاليا ضد فريق بارما؟ إليكم جميع الاحتمالات.

  • الترتيب

    فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي فيما يتعلق بالمراكز الأولى:

    1. إنتر 79

    2. نابولي 70

    3. ميلان 67

  • إنتر بطل الدوري في حال:

    - يهزم بارما

    - يتعادل مع بارما

    يمكن أن يتوج إنتر بطلاً لإيطاليا يوم الأحد 3 مايو، وسيعتمد الأمر عليه وحده: يكفيه ألا يخسر أمام بارما.

    فقد فشل نابولي في الفوز على أرض كومو، بينما يمكن لميلان أن يصل إلى 79 نقطة كحد أقصى بفوزه في المباريات الأربع الأخيرة.

  • ماذا يحدث في حالة التعادل؟!

    سيكون بإمكان إنتر حتى التعادل مع بارما بعد فشل نابولي في الفوز على كومو في المباراة التي أقيمت مبكراً يوم السبت.

    في حالة التعادل، سيصل إنتر إلى 80 نقطة، بينما لا يمكن لنابولي وميلان تجاوز 79 نقطة.

  • ماذا يحدث في حالة الهزيمة؟

    في حال خسارة إنتر أمام بارما، فإن حسم لقب الدوري الإيطالي سيتأجل بالتأكيد.

    فسيظل نابولي متأخراً بفارق 9 نقاط مع بقاء ثلاث مباريات على نهاية الدوري، وفي حالة التعادل في عدد النقاط - وهو صعب للغاية نظرًا لمواجهات إنتر القادمة ضد لاتسيو وفيرونا وبولونيا - سيكون من الضروري خوض مباراة فاصلة.

