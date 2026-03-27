يكشف جاتوزو عن كواليس سوق الانتقالات: "كنت في نابولي، وحاولت جلب تونالي إلى فريقي. لكن ميلان كان أكثر براعة"

تحدث رينو غاتوزو عن اللاعب رقم 8 في المنتخب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية.





ما هي علاقتك مع تونالي؟ هل أريته الكوب الذي يحمل صورته؟

"إذا كان سيأخذها إلى كوفيرتشيانو، كنت سأقلق... أعرف القصة، عندما انتقل إلى ميلان اتصل بي ليسألني إن كان بإمكانه أخذ رقمي 8، مكالمة فاجأتني. كنت في نابولي، حاولت جلبه إليّ لكن ميلان كان الأفضل. على مر السنين استمرت العلاقة بيننا، وكان هناك دائماً تقدير متبادل. ساندرو لاعب متكامل، أنا كنت أعرف كيف أفعل شيئاً واحداً فقط بينما هو يعرف كيف يفعل أشياء أكثر"