Getty Images Sport
ترجمه
يقول هانسي فليك إن برشلونة «عادةً ما يكون الفريق الأفضل» في مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث يطالب المدرب «بالشجاعة» في الهجوم لتعويض فارق الهدفين
تقدم أتلتيكو يضع الفريق أمام مهمة شاقة
يجد برشلونة نفسه في موقف حرج عقب فوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب «سبوتيفاي كامب نو». وقد كانت تلك المباراة كارثية بالنسبة للفريق الكتالوني، الذي شهد طرد باو كوبارسي ببطاقة حمراء قبل أن يسجل جوليان ألفاريز هدفاً رائعاً من ركلة حرة ليضمن تقدم الضيوف بهدفين.
على الرغم من المهمة الصعبة التي تنتظره في ملعب ميتروبوليتانو يوم الثلاثاء، لا يزال فليك واثقاً من أن فريقه يمتلك المقومات اللازمة لقلب النتيجة. وشدد المدرب الألماني على أهمية اتباع نهج استباقي، مؤكداً أن فريقه يتفوق تاريخياً في هذه المواجهة ويجب أن يظهر شجاعة تكتيكية هائلة.
- Getty Images Sport
فليك يطالب بأداء هجومي جريء
في أعقاب النتيجة المخيبة للآمال في مباراة الذهاب، حوّل المدرب تركيزه بالكامل إلى التعديلات النفسية والتكتيكية اللازمة لاختراق نظام دييغو سيميوني الدفاعي الصلب.
وأكد فليك أن العودة إلى أسلوب اللعب الشجاع عالي الكثافة أمر لا غنى عنه إذا أراد النادي التقدم. وإدراكاً منه للأجواء العدائية المتوقعة في العاصمة الإسبانية، طالب المدرب بفريق عمل جماعي لا يعرف الخوف.
وقال: "لدي شعور بأن المباراة ستكون مختلفة تمامًا عن المباريات السابقة ضدهم لأن الأجواء في الملعب ستكون مذهلة. يعرف المشجعون ما يحتاجون إليه، وسيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا، لكنني أؤمن بفريقي وبما يمكننا تحقيقه، وهذا ممكن، فلماذا لا؟ هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه".
"أعلم أننا سنلعب ضد أتلتيكو، وهو فريق يضم لاعبين ممتازين، وسنحتاج إلى الدفاع بقوة، ولكن علينا أيضًا أن نكون شجعان في الهجوم، وأن نهاجم ونضغط ونستغل كل فرصة. إذا نظرتم إلى المباراة الأخيرة، فربما كان هذا هو الفارق الكبير بينهم وبيننا. ربما سيكون غدًا مختلفًا تمامًا، وهذا ما سيجعلني سعيدًا".
اختبارات اللياقة البدنية للاعبي خط الوسط تكشف عن عمق التشكيلة
ستخضع قوة التشكيلة لاختبار صعب، حيث يراقب النادي حالة لياقة عدد من لاعبي خط الوسط الأساسيين قبل هذه المواجهة الحاسمة. وفي حين لا يزال مشاركة مارك برنال محل شك كبير، هناك تفاؤل متزايد بشأن احتمال مشاركة فرينكي دي يونغ وغافي. ومن ناحية أخرى، فإن كوبارسي موقوف بالطبع، بينما يغيب الجناح رافينها والمدافع أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.
"فرينكي يلعب بشكل أفضل مما كان عليه تحت قيادة برنال. سنرى كيف سيكون أداؤه اليوم، لكن الأمر سيكون صعبًا عليه. قد يبدأ فرينكي المباراة أساسيًا؛ سنقرر ذلك بعد ظهر اليوم"، قال.
"غافي يمكنه اللعب، بالطبع. إنه لاعب يقدم كل شيء لهذا الفريق والنادي، وهو لا يعرف الخوف على أرض الملعب، وهذا أمر جيد جدًا، وسنرى. سواء بدأ في التشكيلة الأساسية أم لا، سنرى بعد التدريب".
- Getty Images Sport
الأنظار تتجه نحو المواجهة في ملعب متروبوليتانو
يُتوقع أن تكون مباراة الإياب المرتقبة مواجهة مثيرة. فإذا نجح برشلونة في قلب النتيجة، فسيضمن مكانه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مما سيعزز بشكل كبير من آفاقه هذا الموسم. وعلى العكس من ذلك، فإن الفشل في التأهل سيجبر النادي على تحويل تركيزه بالكامل نحو المباريات المتبقية في الدوري المحلي.
وأضاف فليك: "العقلية والموقف مهمان. غدًا، سيكون كل جانب إيجابي مهمًا. علينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك، وأعتقد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح. في المباريات ضد أتلتيكو، عادة ما نكون الفريق الأفضل".