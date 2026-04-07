ترجمه
يقول هاري كين إن بايرن ميونيخ "الخطير دائمًا" أصبح "أقوى من ذي قبل" بعد أن ساهم المهاجم الإنجليزي في هزيمة ريال مدريد في مباراة دوري أبطال أوروبا
فوز حاسم في البرنابيو
وفي حديثه إلى قناة TNT Sports عقب المباراة، أعرب كين عن ارتياحه الشديد للنتيجة التي تحققت بصعوبة في إسبانيا. وقد حسم بايرن ميونيخ مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي لصالحه بنتيجة 2-1، حيث افتتح لويس دياز التسجيل قبل أن يضاعف الإنجليزي النتيجة مباشرة بعد بداية الشوط الثاني. وحاول أصحاب الأرض التعويض عن طريق كيليان مبابي، لكن العملاق الألماني صمد.
وقال المهاجم: "كل الضجة المحيطة بالمباراة، والقدوم إلى مدريد ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية، هي أمور صعبة دائماً. حصلنا على بعض الفرص الجيدة، ويجب أن ننصفهم بأنهم حصلوا على فرص أيضاً".
- AFP
بايرن يزداد قوةً معًا
وأشار المهاجم الهداف إلى أن الترابط المتنامي بين زملائه في الفريق هو السبب الرئيسي وراء نجاحهم. فمن الواضح أن التناغم بين أعضاء الفريق آخذ في التحسن، وهو يعتقد أنهم وصلوا إلى ذروة مستواهم في الوقت المناسب تمامًا.
وقال: "يمكننا أن نكون سعداء حقًا بالفوز وننقل هذا الشعور إلى الأسبوع المقبل". وفي معرض حديثه عن قوة الفريق الهجومية، أوضح سبب خطورتها قائلاً: "لقد استمتعنا ببعض اللحظات الرائعة معًا. نحن الآن في المرحلة الحاسمة من الموسم. كلما لعبنا وتدربنا معًا أكثر، زادت قوة المشاعر بيننا. نشعر دائمًا بأننا خطرون، ونشعر دائمًا بأننا قادرون على تسجيل الأهداف بالتأكيد".
إحصائيات موسم كين آند كو الرائعة
تأثير المهاجم يتجاوز بكثير الـ34 لمسة والـ17 تمريرة ناجحة التي سجلها ضد الفريق الإسباني. وعلى الرغم من قلة التسديدات الجيدة، فقد استغل فرصته بضراوة، بمساعدة من مايكل أوليسي. وتعكس هذه الدقة الفائقة إحصائياته الموسمية الهائلة، حيث سجل 49 هدفاً مذهلاً في 41 مباراة في جميع المسابقات. ويشمل ذلك 31 هدفاً في 26 مباراة بالدوري الألماني، و11 هدفاً مذهلاً في 10 مباريات أوروبية فقط. على الصعيد الدفاعي، ساهم أيضًا بتمريرتين، مما يثبت أن النادي البافاري يمتلك لاعبًا متكاملًا يقود خط هجومه.
- AFP
في انتظار مباراة الإياب
وينصب التركيز الآن على مباراة الإياب في ألمانيا. وبفارق ضئيل في النتيجة، لا مجال للنادي على الإطلاق للتراخي. واختتم قائلاً: "نحن في وضع جيد، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا. الآن، ما علينا سوى استعادة عافيتنا، وسيحين الوقت الأسبوع المقبل لنحاول تكرار ما فعلناه".