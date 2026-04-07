يقول هاري كين إن بايرن ميونيخ "الخطير دائمًا" أصبح "أقوى من ذي قبل" بعد أن ساهم المهاجم الإنجليزي في هزيمة ريال مدريد في مباراة دوري أبطال أوروبا

وفي حديثه إلى قناة TNT Sports عقب المباراة، أعرب كين عن ارتياحه الشديد للنتيجة التي تحققت بصعوبة في إسبانيا. وقد حسم بايرن ميونيخ مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي لصالحه بنتيجة 2-1، حيث افتتح لويس دياز التسجيل قبل أن يضاعف الإنجليزي النتيجة مباشرة بعد بداية الشوط الثاني. وحاول أصحاب الأرض التعويض عن طريق كيليان مبابي، لكن العملاق الألماني صمد.

وقال المهاجم: "كل الضجة المحيطة بالمباراة، والقدوم إلى مدريد ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية، هي أمور صعبة دائماً. حصلنا على بعض الفرص الجيدة، ويجب أن ننصفهم بأنهم حصلوا على فرص أيضاً".