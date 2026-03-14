Getty Images Sport
ترجمه
يقول ميكيل أرتيتا إن ماكس داومان قادر على مواجهة «أفضل اللاعبين في العالم»، وذلك في تعليق مدرب أرسنال على الهدف التاريخي الذي سجله في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون
لحظة مثيرة في ملعب الإمارات
بعد هذا الفوز الذي تحقق بصعوبة، بدا التأثر واضحاً على أرتيتا بسبب الأجواء السائدة وأهمية النتيجة. وفي معرض حديثه عن الأحداث الدرامية التي شهدت نهاية المباراة، والتي تمكن فيها أرسنال أخيراً من اختراق دفاع إيفرتون الصلب، وصف المدرب الإسباني هذه الأمسية بأنها «مذهلة» و«واحدة من أفضل اللحظات» التي عاشها على مقاعد البدلاء. على الرغم من 13 تسديدة في الشوط الأول، ظل أرتيتا واثقاً من أن فريقه سيحقق الاختراق، مشيراً إلى الرغبة الهائلة التي أظهرها الفريق خلال الأشهر القليلة الماضية. جاء هذا الاختراق أخيراً في الدقيقة 89 عندما تسببت تمريرة ماكس داومان في خطأ من جوردان بيكفورد، مما سمح لجيوكيريس بتسجيل الكرة في المرمى الخالي. وبعد لحظات، حجز اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً مكانه في التاريخ عندما أبعد كرة ركنية في الدقائق الأخيرة وانطلق في جري فردي مذهل لمسافة 75 ياردة ليضع الكرة في المرمى الخالي.
- Getty Images Sport
قرار الثقة في مراهق
كان نقطة التحول في المباراة هي دخول داومان مع تبقي 15 دقيقة على النهاية. أوضح أرتيتا أن هذا القرار استند إلى رباطة جأش اللاعب الشاب المذهلة ومستواه في التدريبات، قائلاً: "أعتقد أن القرار الذي تتخذه يجب أن يُنفذ. عليك أن تراه يتدرب كل يوم، فهو يتدرب أمام هؤلاء المدافعين الذين أعتبرهم الأفضل في العالم".
وأشار المدرب: "كانت هذه لحظة حاسمة بالنسبة له، ربما لأنه لا يبدو متأثرًا بالمناسبة أو بالخصم أو بالمباراة"، مبرزًا كيف يزدهر اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا حتى عندما يواجه مدافعي أرسنال الأساسيين من النخبة.
تعليمات بسيطة للاعبين البدلاء
عندما بلغت حدة التوتر ذروتها، كانت رسالة أرتيتا إلى مقاعد البدلاء واضحة وصريحة بشكل لافت. فقد حث لاعبيه البدلاء، ومنهم داومان وفيكتور جيوكيريس، على «الذهاب والقيام بما يجيدونه والفوز بالمباراة لنا». وأكد المدرب أنه عندما يكون الفريق في حاجة إلى اختراق دفاعي، فإنه يعتمد على لاعبيه لتقديم ذلك «الشيء المميز».
- Getty Images Sport
الحفاظ على التوازن وسط الضجة الإعلامية
على الرغم من الحماس الذي أحاط بتسجيل داومان لأول هدف له في الدوري وهو في سن 16 عامًا و73 يومًا، ليصبح بذلك أصغر هداف في تاريخ الدوري، سارع أرتيتا إلى تهدئة التوقعات. وعندما سُئل عما إذا كان نجم أكاديمية النادي سيشارك في التشكيلة الأساسية قريبًا، أجاب المدرب: "اهدأوا! لنعد إلى الواقع ونستمتع بهذا اليوم." وبدلاً من ذلك، ركز على الروح الجماعية للفريق، مشيداً بـ"رغبتهم في الفوز" حيث يواصلون المنافسة في كل مسابقة وكأنها الأخيرة.
