يقول كايل ووكر إن وسائل الإعلام «تجاوزت الحدود» في تغطيتها لفضيحة لورين غودمان، بعد أن شاهد زوجته آني كيلنر وأطفاله يتعرضون لمطاردة المصورين

على الرغم من أن ووكر واجه العديد من التحديات خارج الملعب، إلا أنه واصل بذل قصارى جهده داخل الملعب. وقد اتسع نطاق نشاطه في الآونة الأخيرة، حيث انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي ميلان الموسم الماضي، بعيدًا عن مانشستر سيتي. ثم انتقل بشكل نهائي إلى نادي بيرنلي.

لا يزال ووكر يزين الدوري الإنجليزي الممتاز في سن 35 عاماً، رغم أن فريقه يخوض معركة الهبوط هذا الموسم، ولم يتم تحديد موعد لتعليق حذاءه الاحترافي للمرة الأخيرة.

وعندما سُئل ووكر عن مستقبله، مع تداول احتمالية انتقاله إلى منصب مدرب، قال: "أنا أحصل حالياً على شهادات التدريب لأنني أريد أن أضيف ذلك إلى رصيد خبرتي. لا يعني ذلك أنني سأعمل في التدريب أو أريد العمل في التدريب، لكنني أشعر أنني أستطيع أن أرد الجميل. أنا لا أهتم بنفسي كثيرًا، بل أهتم أكثر بكرة القدم، وأعلم أن هذا كلام مبتذل، وربما تقولون: "إنه يقول ما تريدون سماعه"، لكنني لست كذلك. سأفعل أي شيء من أجل حبي لكرة القدم، لأنه لولا كرة القدم، في المكان الذي نشأت فيه، لما كان لدي أي شيء. أريد أن أرد الجميل، وإذا استطعت مساعدة لاعب واحد، سواء من الناحية الفنية أو النفسية.

"أقول دائمًا إن الجميع يمكنهم لعب كرة القدم، وربما قابلت الكثير من اللاعبين الذين نجحوا في كرة القدم، لكنني أعتقد أن النجاح يتحقق هنا [في إشارة إلى الجانب النفسي لكرة القدم]. أفضل 10% من لاعبي كرة القدم ينجحون كلاعبين، بناءً على قدرتهم على التعامل مع الضغط، والنقد، والتقلبات في مسيرتهم المهنية، والإصابات. ما لم تتمكن من تجاوز ذلك، لا أعتقد أنك ستصل إلى القمة أبدًا."