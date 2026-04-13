يقول سيسك فابريغاس، نجم كومو المطلوب بشدة، إنه لم يكترث بالاطلاع على ترتيب الدوري الإيطالي منذ عام 2025

على الرغم من الطابع المؤلم لهذه الهزيمة، رفض فابريغاس التركيز على ترتيب الدوري، مؤكدًا أن أداء فريقه الشاب أمام أقوى فريق في الدوري كان أكثر أهمية. وسلط اللاعب الإسباني الضوء على شجاعة فريقه في تسديد 20 تسديدة على مرمى المتصدر، باعتبارها دليلًا واضحًا على تطورهم التكتيكي السريع.

وفي حديثه إلى DAZN Italiaبعد صافرة النهاية، قال لاعب وسط أرسنال وتشيلسي السابق: "لا أعرف ما هو ترتيبنا في جدول الترتيب، لأنني لم أتحقق منه منذ بداية الموسم ولن أفعل ذلك الآن. أثبت فريقي مرة أخرى أنه شجاع ومتحمس، وحتى في الهزيمة أظهر شخصية قوية. صحيح أننا ارتكبنا أخطاء، لكن هذا فريق شاب وكنا نواجه خصمًا يعاقبك على كل خطأ.

"أعتقد أن الحديث عن التكتيكات اليوم لا يثير اهتمامي، لأننا عبرنا عن أنفسنا على أرض الملعب. أحب النظر إلى الإحصائيات، ولا يوجد الكثير من الفرق التي تسدد 20 تسديدة على مرمى إنتر. لو أخبرتني قبل عامين أننا سننافس إنتر بهذه الطريقة، لظننت أننا نظمنا مباراة ودية، لكننا نواجههم على أرضية متكافئة".