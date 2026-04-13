AFP
ترجمه
يقول سيسك فابريغاس، نجم كومو المطلوب بشدة، إنه لم يكترث بالاطلاع على ترتيب الدوري الإيطالي منذ عام 2025
الشجاعة في الهزيمة
أضاع كومو فرصة تعزيز مكانه ضمن المراكز الأربعة الأولى بعد أن أهدر تقدمه بهدفين ليخسر 4-3 أمام متصدر الدوري إنتر. كان الهدفان اللذان سجلهما أليكس فالي ونيكو باز بمثابة بداية مثالية، لكن فريق النيرازوري الذي أظهر كفاءة عالية في الهجوم عاد إلى المباراة بفضل ثنائيتين من ماركوس ثورام ودينزل دومفريس. ويعد هذا النتيجة المرة الأولى في تاريخ الدوري الإيطالي التي يخسر فيها كومو مباراة بعد أن كان متقدماً بهدفين.
- Getty
تجاهل الترتيب
على الرغم من الطابع المؤلم لهذه الهزيمة، رفض فابريغاس التركيز على ترتيب الدوري، مؤكدًا أن أداء فريقه الشاب أمام أقوى فريق في الدوري كان أكثر أهمية. وسلط اللاعب الإسباني الضوء على شجاعة فريقه في تسديد 20 تسديدة على مرمى المتصدر، باعتبارها دليلًا واضحًا على تطورهم التكتيكي السريع.
وفي حديثه إلى DAZN Italiaبعد صافرة النهاية، قال لاعب وسط أرسنال وتشيلسي السابق: "لا أعرف ما هو ترتيبنا في جدول الترتيب، لأنني لم أتحقق منه منذ بداية الموسم ولن أفعل ذلك الآن. أثبت فريقي مرة أخرى أنه شجاع ومتحمس، وحتى في الهزيمة أظهر شخصية قوية. صحيح أننا ارتكبنا أخطاء، لكن هذا فريق شاب وكنا نواجه خصمًا يعاقبك على كل خطأ.
"أعتقد أن الحديث عن التكتيكات اليوم لا يثير اهتمامي، لأننا عبرنا عن أنفسنا على أرض الملعب. أحب النظر إلى الإحصائيات، ولا يوجد الكثير من الفرق التي تسدد 20 تسديدة على مرمى إنتر. لو أخبرتني قبل عامين أننا سننافس إنتر بهذه الطريقة، لظننت أننا نظمنا مباراة ودية، لكننا نواجههم على أرضية متكافئة".
مستقبل مشرق ينتظر
هذه الخسارة بفارق ضئيل تُبقي كومو في المركز الخامس، لكن إدارة النادي تظل واقعية بشأن الاهتمام العالمي بمدربها بعد التأثير الجذري الذي أحدثه. خلال مقابلة مع مجلة «ريفيستا أونديسي» في منتصف مارس، أقر رئيس نادي كومو ميروان سوارسو بأن مستقبل الإسباني على المدى الطويل يكمن على الأرجح في قمة كرة القدم الأوروبية.
وفي معرض حديثه عن مسيرة المدرب والتزام فابريغاس بعملية التعلم الحالية، صرح بما يلي: "فابريغاس مهم جدًا بالنسبة لنا، لكن سيكون من الحماقة ألا نفكر في أنه قد ينتقل يومًا ما إلى أرسنال أو برشلونة أو تشيلسي. إذا استمر في تحقيق الانتصارات معنا أو، على أي حال، في تحقيق النجاح - على الرغم من أنني لا أستطيع التحدث نيابة عنه - أعتقد أنه قد يكون لديه أحلام أكبر".
- Getty Images
تحديد موعد الحلقة الأخيرة من الموسم
يجب على فابريغاس وفريقه استعادة تركيزهم بسرعة قبل السفر إلى ساسولو يوم الجمعة المقبل في الدوري الإيطالي، قبل المواجهة الحاسمة الأخرى ضد إنتر. سيتقابل الفريقان مجدداً في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس إيطاليا في سان سيرو يوم 21 أبريل، بعد تعادلهما سلبياً في مباراة الذهاب. ومع بقاء ست جولات فقط على نهاية الدوري، فإن قدرة كومو على الحفاظ على هذه الروح الشجاعة في هاتين المواجهتين المتتاليتين مع فرق النخبة ستحدد مصير موسمه التاريخي.