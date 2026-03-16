يقول راسل مارتن إنه لا يشعر بأي ندم بشأن الفترة السيئة التي قضاها مع فريق رينجرز، والتي أدت إلى إقالة المدرب السابق لساوثهامبتون بعد أربعة أشهر
التفكير في مرحلة صعبة في إيبروكس
تم تعيين مارتن من قبل الملاك الجدد في الصيف، واستمرت فترة عمله 123 يوماً قبل أن يغادر. وخلال 17 مباراة، سجل خمس انتصارات وستة تعادلات وست هزائم. وعلى الرغم من الخسارة المدمرة بنتيجة 9-1 في مجموع المباراتين أمام كلوب بروج في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وحصوله على فوز واحد فقط في الدوري من أصل سبع محاولات، إلا أنه لا يزال مصمماً.
"لا أندم على أي شيء"، أوضح لـ BBC Radio 5 Live. "هناك الكثير من الإحباط بالنسبة لي كمدرب ومدير فني وقائد، لكن في النهاية، يكون الخطأ دائمًا على عاتق المدير الفني. إنها غلطتي أنني لم أؤدِ بشكل جيد بما فيه الكفاية، لكنك تتعلم من ذلك وسأكون أفضل بالتأكيد".
الخسائر الشخصية التي تنجم عن إدارة كرة القدم
سرعان ما امتدت ضغوط العمل إلى حياته الشخصية، مما خلق بيئة سامة. ورغم إعرابه عن حبه للمدينة، كشف اللاعب الدولي الاسكتلندي السابق أن العداء المتصاعد جعل من المستحيل على عائلته أن تقف إلى جانبه. وقال: «أحب غلاسكو كمدينة». "كنت أحب العيش هناك. كان الأمر صعبًا للغاية على من حولي - العائلة والأصدقاء. عندما جاء أطفالي لزيارتي، لم يتمكنوا من حضور المباراة بسبب حدة الإساءات التي كنت أتلقىها في ذلك الوقت". ووصف هذه الفترة المكثفة بأنها "بناء للشخصية".
التعامل مع التحول الهائل والتوقعات
تزامن تعيينه مع حقبة من التحولات الهائلة، حيث أشرف على عملية تجديد جذرية للفريق. "كان هناك الكثير من التغييرات"، كما اعترف. "انضممت إلى النادي في وقت تولى فيه الملاك الجدد زمام الأمور، وكانوا قد تولوا مناصبهم منذ أسبوعين فقط عند وصولي. مدير كرة قدم جديد، ومدير تنفيذي، ورئيس قسم الأداء، ومدرب رئيسي جديد، و14 لاعبًا جديدًا". وأضاف: "حاولت التأكيد كثيرًا على أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لذا فإن هذا خطئي لأنني كنت في مكان لا يتوفر فيه الوقت عادةً من الناحية التاريخية والتقليدية. كنت أرغب في الحصول على الوقت الكافي لبناء شيء ما، وشعرت أن هذا هو ما يحتاجه النادي. لكن الملاك قرروا خلاف ذلك واتخذوا قرارهم".
نفخر بالتعاقدات الناجحة التي تمت خلال الصيف
وقد قفز فريق رينجرز منذ ذلك الحين إلى المركز الثالث تحت قيادة داني رول، حيث يتأخر بثلاث نقاط عن المتصدر هارتس. وعلى الرغم من رحيله، يفخر المدرب السابق لسوانسي سيتي باللاعبين الذين جلبهم مثل إيمانويل فرنانديز ومايكي مور. وقال عن مور، الذي وصفه بـ"الموهبة الفذة": "ليس من المفاجئ بالنسبة لي أنه واصل مسيرته وأبلى بلاءً حسناً". "خذ على سبيل المثال لاعبين مثل ماني فرنانديز. الانتقال من بيتربورو في دوري الدرجة الأولى إلى رينجرز واللعب أمام هذا الجمهور فجأة هو تجربة مختلفة تماماً. لقد كان رائعاً". أصبحت هذه التعاقدات الصيفية حيوية، حيث سجلوا معاً 11 هدفاً تحت قيادة النظام الجديد.
