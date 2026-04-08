يقول بول سكولز إن مانشستر يونايتد يجب أن يبيع ليني يورو وسبعة لاعبين آخرين من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية

أعرب لاعب الوسط السابق عن شكوك كبيرة بشأن خط الدفاع الحالي، متسائلاً عما إذا كان العديد من المدافعين البارزين يتمتعون بالموثوقية المطلوبة لفريق يطمح للفوز باللقب.

وفي حديثه في بودكاست "The Good, The Bad and The Football"، علق شولز على يورو قائلاً: "أعتقد أنه يعاني، في رأيي. أعتقد أن لديه إمكانيات، وأعتقد أنه يحتاج إلى بعض الوقت، ولكن إذا كان عليك اتخاذ قرار الآن، فربما كنت سأبيعه".

كان نوسير مازراوي أيضًا موضوعًا للتدقيق، حيث قال شولز: "بيعه. لا أعرف أين يمكن أن يتناسب. لقد كان مثل قلب دفاع على الجانب الأيمن، وهم لم يعودوا يلعبون بثلاثة قلوب دفاع... أعتقد أنه ربما حان الوقت لتركه يرحل الآن".

وانتقل الخبير إلى لوك شو، حيث قال: "عندما كان يلعب بانتظام، لا أعتقد أنه كان هناك ظهير أيسر أفضل منه في العالم، وليس فقط في أوروبا. لكن إذا سألتني الآن... سأبيعه. فهو لا يلعب مباريات كافية".

كان باتريك دورغو، الذي تم التعاقد معه خصيصًا لتشكيلة روبن أموريم التكتيكية، لاعبًا آخر تم استهدافه. "لقد جلبوه كظهير جناح، لكنه لم يلعب كثيرًا في هذا المركز. ربما كنت سأبيعه"، أضاف شولز. "لست متأكدًا من مركزه. مرة أخرى، إذا احتفظت به، فسيكون مجرد لاعب في التشكيلة".