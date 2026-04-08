يقول بول سكولز إن مانشستر يونايتد يجب أن يبيع ليني يورو وسبعة لاعبين آخرين من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية
شولز يطالب بإجراء تعديل جذري في تشكيلة الفريق
على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي تمت خلال فترات الانتقالات الأخيرة، لا يزال مانشستر يونايتد بعيدًا كل البعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما دفع شولز إلى المطالبة بتغيير جذري في استراتيجية التعاقدات. ويعتقد الفائز بالدوري 11 مرة أن اللوائح الصارمة المتعلقة بالربح والاستدامة (PSR) تفرض على النادي بيع لاعبين بارزين لتسهيل أي صفقات انتقالات مهمة. وتأتي انتقاداته في وقت يُسجل فيه «الشياطين الحمر» سجلًا دفاعيًا أقل من عشرة أندية أخرى في الدوري الممتاز هذا الموسم.
أعمدة الدفاع تحت الضغط
أعرب لاعب الوسط السابق عن شكوك كبيرة بشأن خط الدفاع الحالي، متسائلاً عما إذا كان العديد من المدافعين البارزين يتمتعون بالموثوقية المطلوبة لفريق يطمح للفوز باللقب.
وفي حديثه في بودكاست "The Good, The Bad and The Football"، علق شولز على يورو قائلاً: "أعتقد أنه يعاني، في رأيي. أعتقد أن لديه إمكانيات، وأعتقد أنه يحتاج إلى بعض الوقت، ولكن إذا كان عليك اتخاذ قرار الآن، فربما كنت سأبيعه".
كان نوسير مازراوي أيضًا موضوعًا للتدقيق، حيث قال شولز: "بيعه. لا أعرف أين يمكن أن يتناسب. لقد كان مثل قلب دفاع على الجانب الأيمن، وهم لم يعودوا يلعبون بثلاثة قلوب دفاع... أعتقد أنه ربما حان الوقت لتركه يرحل الآن".
وانتقل الخبير إلى لوك شو، حيث قال: "عندما كان يلعب بانتظام، لا أعتقد أنه كان هناك ظهير أيسر أفضل منه في العالم، وليس فقط في أوروبا. لكن إذا سألتني الآن... سأبيعه. فهو لا يلعب مباريات كافية".
كان باتريك دورغو، الذي تم التعاقد معه خصيصًا لتشكيلة روبن أموريم التكتيكية، لاعبًا آخر تم استهدافه. "لقد جلبوه كظهير جناح، لكنه لم يلعب كثيرًا في هذا المركز. ربما كنت سأبيعه"، أضاف شولز. "لست متأكدًا من مركزه. مرة أخرى، إذا احتفظت به، فسيكون مجرد لاعب في التشكيلة".
التشكيك في نواة الفريق
على الرغم من توقيع هاري ماجواير على عقد جديد، إلا أن لاعب المنتخب الإنجليزي كان أيضًا موضع تقييم شولز. وفي معرض تقييمه لمدى ملاءمة المدافع المخضرم لمشروع طموح على المدى الطويل، قال شولز: «انظر، أعتقد أنه كان رائعًا حقًا، وقد نجح فعليًا في إحياء مسيرته من جديد. أعتقد أنه كان رائعاً في ما قدمه، وأنا سعيد جداً من أجله، لكنني أفكر في فريق مانشستر يونايتد الذي يريد الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا... لست متأكداً من أنك ستحقق ذلك مع ماجواير، إلا إذا كان لديك لاعب مثل ريو [فيرديناند] بجانبه، عندها ربما، نعم".
وبمقارنة اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بشريكه الهولندي في الدفاع ماتيس دي ليخت، أشار شولز: "إذا كان الاختيار من بين أربعة لاعبين، فربما تختاره، لكنني سأختار دي ليخت ضمن هؤلاء الأربعة. أعتقد أن كلاهما متشابهان إلى حد كبير، لكن دي ليخت أصغر سنًا قليلاً وأسرع قليلاً، لذا ربما سأختار دي ليخت."
وانتقل شولز للتركيز على خط الوسط وقلة الدقائق التي يحصل عليها بعض اللاعبين، وعلق على ماسون ماونت قائلاً: "ربما كنت سأبيعه، وأنا معجب به، فهو لاعب كرة قدم رائع. لكنه لن يلعب أبداً أمام برونو فرنانديز. لست متأكداً من المركز الآخر الذي يمكنه اللعب فيه، كما أنه لا يلعب مباريات كافية".
واختتم شولز تقييمه القاسي، وكان صريحًا بنفس القدر بشأن مستقبل مانويل أوغارتي، قائلاً: "أعتقد أنه سيغادر". وكان أسطورة مانشستر يونايتد حاسماً بنفس القدر عند مناقشة المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، موضحاً أن المهاجم يجب أن ينتقل أيضًا لتوفير مساحة في التشكيلة.
صيف من القرارات الصعبة
يتعين على إدارة مانشستر يونايتد الآن أن تقرر ما إذا كانت ستدعم التشكيلة الحالية التي يقودها كاريك أم ستتبع نصيحة شولز بالسماح بخروج عدد كبير من اللاعبين من أجل تحقيق التوازن المالي. ويواجه النادي مهمة صعبة تتمثل في إيجاد التوازن بين الحفاظ على عمق التشكيلة والوفاء بمتطلبات «نسبة تكلفة التشكيلة» (SCR) الجديدة للموسم المقبل. ومع توقع رحيل كاسيميرو بالفعل، يتعرض مجلس الإدارة لضغوط من أجل إتمام صفقات بيع بقيمة عالية قبل أن يتمكن من استهداف تعزيزات خط الوسط والدفاع بنجاح.