يقول إبراهيما كوناتي إنه "سعيد" من أجل باريس سان جيرمان، حيث اختار صياغة غريبة في مقابلة أجريت معه عقب هزيمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يواجه ليفربول مهمة شاقة للحفاظ على آماله الأوروبية حية بعد الأداء الفعال الذي قدمه باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس. وأدت أهداف ديزير دو وخفيشا كفاراتشيليا إلى هزيمة فريق أرني سلوت بنتيجة 2-0، تاركًا إياه في موقف صعب يتعين عليه فيه تعويض فارق كبير في مباراة الإياب.

وزاد من حدة الخسارة التفاوت في وقت الاستعداد بين العملاقين. ففي حين يتعين على الريدز العودة فوراً إلى المنافسات المحلية، حصل بطل الدوري الفرنسي على ميزة تنافسية من الاتحاد الفرنسي لضمان جاهزيته للمباراة العودة في أنفيلد.