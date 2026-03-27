يقدم جانلويجي بوفون نصيحة لمانويل نوير بشأن خطوته المقبلة، حيث يؤكد أسطورة المنتخب الإيطالي أن نجم بايرن ميونيخ لا يزال أمامه «خمس سنوات أخرى»

أكد بوفون أن قرار الاعتزال هو قرار شخصي بحت، وحث نوير على تجاهل الضغوط الخارجية. واستذكر الأسطورة الإيطالية مسيرته الحافلة بالإنجازات مع بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أن الدافع الداخلي هو المقياس الوحيد الذي يهم حقًا عندما يبدأ الجسم في التقدم في السن، مستشهدًا بانتقاله إلى العاصمة الفرنسية وهو في سن مماثلة.

"كنت قد انتقلت لتوي إلى باريس سان جيرمان! لذا يمكنه الاستمرار لمدة خمس سنوات أخرى [يضحك]. لا، أرجوك لا تفعل ذلك. يجب أن يتقاعد عندما يشعر أن الوقت مناسب. كنت مجنونًا بعض الشيء في ذلك الوقت؛ كنت أعتقد أنني إذا ذهبت إلى باريس، فسأفوز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى مرة أخرى"، قال بوفون لمجلة نادي بايرن ميونيخ، 51.

"أتمنى له كل التوفيق من أعماق قلبي وأهنئه على مسيرته في أعلى المستويات. وأود أن أقول له ألا يتسرع في اتخاذ قرار، بل أن يأخذ وقته ويستمع إلى صوته الداخلي. على عكس بقية حراس المرمى، ليس عليه أن يتخذ قراراً في جزء من الثانية، بل القرار الصحيح".