Getty Images Sport
ترجمه
يقدم جانلويجي بوفون نصيحة لمانويل نوير بشأن خطوته المقبلة، حيث يؤكد أسطورة المنتخب الإيطالي أن نجم بايرن ميونيخ لا يزال أمامه «خمس سنوات أخرى»
بوفون يحيي أحد عمالقة اللعبة
مع احتفال نوير بعيد ميلاده الأربعين، تكاتف عالم كرة القدم لتكريم لاعب أعاد تعريف دور «الحارس المدافع». ومن بين الأصوات التي انضمت إلى هذا التكريم صوت بوفون، الرجل الأكثر أهلية للحديث عن الاستمرارية بعد أن لعب على أعلى المستويات حتى سن الخامسة والأربعين. وتحدث قائد يوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق عبر القنوات الرسمية لنادي بايرن ميونيخ ليبدي رأيه بشأن مستقبل نوير. مع وصول الحارس الألماني إلى مفترق طرق، يقدم تدخل بوفون وجهة نظر مهمة حول ما إذا كان أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ اللعبة يجب أن يعلق قفازاته أخيراً.
- AFP
"خمس سنوات أخرى"
أكد بوفون أن قرار الاعتزال هو قرار شخصي بحت، وحث نوير على تجاهل الضغوط الخارجية. واستذكر الأسطورة الإيطالية مسيرته الحافلة بالإنجازات مع بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أن الدافع الداخلي هو المقياس الوحيد الذي يهم حقًا عندما يبدأ الجسم في التقدم في السن، مستشهدًا بانتقاله إلى العاصمة الفرنسية وهو في سن مماثلة.
"كنت قد انتقلت لتوي إلى باريس سان جيرمان! لذا يمكنه الاستمرار لمدة خمس سنوات أخرى [يضحك]. لا، أرجوك لا تفعل ذلك. يجب أن يتقاعد عندما يشعر أن الوقت مناسب. كنت مجنونًا بعض الشيء في ذلك الوقت؛ كنت أعتقد أنني إذا ذهبت إلى باريس، فسأفوز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى مرة أخرى"، قال بوفون لمجلة نادي بايرن ميونيخ، 51.
"أتمنى له كل التوفيق من أعماق قلبي وأهنئه على مسيرته في أعلى المستويات. وأود أن أقول له ألا يتسرع في اتخاذ قرار، بل أن يأخذ وقته ويستمع إلى صوته الداخلي. على عكس بقية حراس المرمى، ليس عليه أن يتخذ قراراً في جزء من الثانية، بل القرار الصحيح".
مندهش من موهبة الشاب نوير
كما سُئل بوفون عن انطباعاته عندما سمع عن نوير لأول مرة في الماضي، واعترف بأنه كان مندهشًا من موهبة الحارس الألماني، حتى خلال الفترة التي قضاها في شالكه.
وأضاف: "كان ذلك في ربيع عام 2011، عندما لعب مع شالكه في سان سيرو. كان يتمتع ببنية جسدية رائعة، وقوام مهيب، وبدا متحمساً للغاية. كان يشبهني قليلاً في بداية مسيرتي مع بارما. في ذلك الوقت، كنت أخرج دائماً من المرمى بجرأة، تماماً كما كان نوير يحب اللعب خارج منطقة الجزاء. أعجبتني موقفه. كان لديه السلوك المناسب تمامًا: الكثير من الطاقة والثقة بالنفس، وأحيانًا يصل إلى حد الحماس عند الخروج من خط المرمى. لكن هذا جزء من الشباب.
"كنت متشوقاً جداً لرؤيته يلعب مباشرة. أعجبني وترك انطباعاً كبيراً عليّ. كحارس مرمى، عليك أن تكون شخصاً مميزاً للغاية، وإلا فلن تنجح. من ناحية، هناك التقنية والمهارة؛ ومن ناحية أخرى، التحدي الذهني. هذا هو الفرق بين أولئك الذين يمتد مسارهم المهني إلى 20 أو 25 عاماً وأولئك الذين يستمرون لمدة 10 أعوام فقط. مع تقدمك في السن، يصبح الأمر أشبه بخوض سباق ضد الشباب – ولا يمكنك سوى تأخيره، دون أن تفوز به أبداً."
- Getty Images Sport
الوضع التعاقدي في ملعب أليانز أرينا
على الرغم من الإشادة الكبيرة التي حظي بها من الجانب الإيطالي، لا يزال مستقبل نوير القريب محل تكهنات مكثفة في ميونيخ. ومع اقتراب انتهاء عقده الحالي في ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم، يواجه الحارس المخضرم خيارًا صعبًا: إما تمديد مسيرته المهنية بعقد جديد أو اعتزال اللعب. وقد حافظت إدارة «الروتين» على احترام مكانة نوير في النادي، لكنها تدرك أيضًا الحاجة في نهاية المطاف إلى وضع خطة لتعويضه.