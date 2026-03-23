يقترح واين روني أن توماس توخيل يحاول "التفريق" بين ترينت ألكسندر-أرنولد وجود بيلينغهام بسبب مشكلة "المجموعات المغلقة"، في الوقت الذي يعاني فيه من استبعاده من منتخب إنجلترا
توشيل يتجاهل نجم ريال مدريد
أثار اختيار توخيل للاعبين المشاركين في مباريات إنجلترا التحضيرية الأخيرة قبل كأس العالم ضجة داخل المعسكر، لا سيما بسبب غياب ترينت. وعلى الرغم من أن المدافع يقدم أداءً ثابتًا في إسبانيا، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لا يزال عالقًا عند 34 مباراة دولية فقط - وهو رصيد منخفض بشكل مفاجئ بالنسبة للاعب من عياره. وبعد أن عانى من صعوبة في حجز مكان أساسي تحت قيادة غاريث ساوثغيت، تبدو آفاقه تحت النظام الجديد قاتمة بشكل متزايد. ويعتبر هذا القرار مثيراً للدهشة بشكل خاص نظراً لتوسيع تشكيلة إنجلترا الأخيرة، مما يشير إلى أن لاعب ليفربول السابق بعيد كل البعد حالياً عن خطط المدرب الألماني للبطولة في أمريكا الشمالية.
رووني «مستغرب» من استبعاده
في حديثه مع برنامج «ذا واين روني شو»، قدم ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا تقييماً لاذعاً لقرار استبعاد نجم ريال مدريد من خطط توخيل. وأكد روني أن المهارات الفنية الفريدة التي يتمتع بها المدافع كان من المفترض أن تجعله عنصراً أساسياً في التشكيلة الموسعة، قائلاً: «المفاجأة الكبرى كانت طبعاً ترينت. أجد أنه من غير المعقول ألا يكون ضمن قائمة الـ35 لاعباً. لم يبدو أن هناك أي فرصة لعودة ترينت من الطريقة التي تحدث بها توخيل. يجب أن يكون ضمن تلك التشكيلة، بفضل قدراته ومهاراته. لقد قلت ذلك مرات عديدة وأنا متأكد من أنه سيقول بنفسه إنه ليس أفضل مدافع، لكن ما يمتلكه مع الكرة هو شيء لا يمتلكه أي لاعب إنجليزي آخر. لقد كان يلعب مؤخرًا وكان أداؤه جيدًا للغاية. لقد كنت مذنبًا في الحكم عليه، فأنت لا تعرف مدى صعوبة الذهاب إلى هناك والاستقرار، كما أنه تعرض لإصابات. لكنه خاض سلسلة من المباريات ولا شك في قدراته، فهو مع الكرة أفضل لاعب رأيناه في الدوري الإنجليزي الممتاز."
هل تم استبعاده بهدف التخلص تدريجياً من «المجموعة» في بيلينغهام؟
إن الإشارة إلى وجود "مجموعة مغلقة" داخل المعسكر تضيف بعدًا جديدًا ومعقدًا إلى استعدادات منتخب إنجلترا، لا سيما في ضوء ما ورد عن الخلافات السابقة بين بيلينغهام وتوشيل. وقد أشار روني إلى أن العلاقة الوثيقة بين ألكسندر-أرنولد ولاعب وسط ريال مدريد قد تكون عاملاً مهمًا وراء استبعاده، وأن المدرب ربما يكون يبعث برسالة بشأن ثقافة الفريق. وأوضح روني: "هناك حجة مفادها أنه يجب أن يكون في التشكيلة الأساسية، لذا فإن عدم وجوده في الفريق يبدو أمراً أعمق قليلاً". "أعلم أنه صديق حميم لجود، ويبدو أن هناك بعض المشاكل مع جود، لذا ربما يشعر المدرب بوجود مجموعة مغلقة ويحاول تفكيكها. لا أعرف ما هي الأسباب".
مستقبل دولي في خطر
يواجه ترينت فترة إبعاد طويلة قد تنهي مسيرته الدولية، حيث يمتد عقد توخيل لتدريب الفريق حتى بطولة أمم أوروبا 2028. وبحلول نهاية الدورة القادمة لبطولة أمم أوروبا، سيكون المدافع قد اقترب من سن الثلاثين، كما أن غيابه عن المباريات الودية أمام أوروغواي واليابان يشير إلى أنه ليس جزءًا من المجموعة الأساسية المشاركة في كأس العالم. يجب على إنجلترا أن تثبت قدرتها على النجاح بدون إبداعه، ويجب على اللاعب أن يكسب ثقة مدرب يبدو أنه يسير في اتجاه مختلف مع الفريق.
