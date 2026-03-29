يقترح ديفيد بيكهام أن مايكل كاريك هو أفضل مدرب عرفه مانشستر يونايتد خلال العشر سنوات الماضية

في حديثه إلى talkSPORT، أعرب بيكهام عن اعتقاده بأن المدرب المؤقت قد قام بعمل رائع. وعندما سُئل عن التحسن الذي طرأ على الأوضاع، قال: "نعم، يجب أن أعترف، لقد كانت الأشهر القليلة الماضية أكثر راحة بكثير من السنوات العشر الماضية، بصراحة. لقد كانت تلك الفترة صعبة. لكنني أعتقد أن مايكل يتمتع بالخبرة. أعتقد أنه يتمتع بهدوء نقلته إلى النادي. إنه يعرف النادي. إنه يعرف اللاعبين. إنه يعرف طريقة لعب مانشستر يونايتد والطريقة التي يجب أن يلعب بها مانشستر يونايتد".

وأضاف أسطورة مانشستر يونايتد، الذي أصبح الآن شريكاً في ملكية نادي إنتر ميامي في دوري MLS: "لطالما أحببت مايكل كمدرب. عندما تنظر إليه، ترى فيه هدوءاً. هناك، على جانب الملعب، هناك، لا أريد أن أقول أناقة لأنني لست متأكدًا من أن هذا هو الوصف الصحيح، لكن هناك أناقة في طريقة تصرفه، سواء في طريقة احتفاله أو في طريقة غضبه. كما تعلمون، كل هذه الأمور مهمة في المدرب. وأعتقد أن الطريقة التي قاد بها الفريق ووحده كانت مذهلة. وأعتقد أنه كمعجب بمانشستر يونايتد، هذا هو بالضبط ما كنا بحاجة إليه."