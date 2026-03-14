يقال إن نادي بوروسيا دورتموند "يراقبه عن كثب": هل سيحل لاعب المنتخب الأرجنتيني محل نيكلاس سولي؟

ظهرت الشائعات حول اهتمام بوروسيا دورتموند بـ«سينيسي» لأول مرة في شهر فبراير. لكن في ذلك الوقت، كان هناك حديث أيضًا عن أن عدة أندية شهيرة أخرى قد أبدت اهتمامها بهذا المدافع القوي. ومن بين هذه الأندية: يوفنتوس تورينو، وأس روما، وبرايتون آند هوف ألبيون، وتشيلسي، وإيفرتون، وكريستال بالاس.

تدرب سينيسي في وطنه مع نادي سان لورينزو، ثم غامر بالانتقال إلى أوروبا في عام 2019. في ذلك الوقت، انضم إلى نادي فينورد في الدوري الهولندي مقابل 7 ملايين يورو. وفي عام 2022، انتقل إلى بورنموث مقابل 15 مليون يورو.

في عام 2022، خاض سينيسي أيضًا أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني. بعد أن لم يتم اختياره لسنوات عديدة من قبل مدرب الألبيسيليستي ليونيل سكالوني، عاد في الخريف الماضي وخاض مباراته الدولية الثانية مع المنتخب الأول في أكتوبر: في المباراة الودية ضد فنزويلا، لعب على العشب طوال 90 دقيقة كاملة.

لكن وفقًا لصحيفة بيلد، فإن سينيسي ليس المرشح الوحيد لدفاع دورتموند: يُقال إن اللاعب الفرنسي الشاب جوان غادو (19 عامًا) من نادي آر بي سالزبورغ قد أثار الاهتمام أيضًا.