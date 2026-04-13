يقال إن نادي بايرن ميونيخ يراقب الوضع عن كثب: هل تتفاقم أزمة نيك وولتميد في نيوكاسل يونايتد؟

"أنا لا أختار تشكيلة الفريق بناءً على قيمة الانتقالات، بل بناءً على ما أراه"، قال هاو في برنامج "Chronicle Live" في إشارة إلى قلة وقت اللعب الذي حصل عليه وولتميد ضد فريق إيجلز. فقط في الدقائق الأخيرة وبعد تعادل أصحاب الأرض بهدف من جان-فيليب ماتيتا، تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بويليام أوسولا، هداف نيوكاسل، ثم اضطر إلى مشاهدة هدف الفوز الذي سجله كريستال في الوقت المحتسب بدل الضائع.

سجل وولتمادي آخر أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن قبل عيد الميلاد بقليل، عندما سجل ثنائية ضد تشيلسي. ومنذ ذلك الحين، لم يضيف سوى تمريرتين حاسمتين في الدوري. لكن وولتمادي لم يرغب في الاعتراف بأنه يمر بأزمة في المستوى.

وقال وولتميد مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ": "أنا ألعب مع فريق الماغبايز في مركز مختلف تمامًا عما كنت عليه في بداية الموسم"، مضيفًا: "أعلم أن الناس يربطون بيني وبين الأهداف، لكن لا يمكن مقارنة معدل أهداف المهاجم بمعدل أهداف لاعب خط الوسط الذي يلعب على بعد 50 أو 60 أو 70 مترًا من مرمى الخصم".

وأضاف وولتمادي أنه "في الوقت الحالي، أنا نيك وولتمادي مختلف تمامًا عما كنت عليه في بداية الموسم"، مشيرًا بذلك إلى المركز الأعمق بكثير الذي فرضه عليه هاو خلال الموسم: "في الوقت الحالي، يجب تقييمي بناءً على كيفية خوضي للمنافسات الفردية أو تأمين المساحات." ويبدو أن هذا لم يعد يرضي هاو. ففي مباراتي خروج المغلوب في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة (1-1، 2-7)، جلس وولتميد على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في كلتا المباراتين.