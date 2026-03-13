adidas/GOAL
ترجمه
يعود ليفربول و"أديداس" بالذاكرة إلى موسم 1995-1996 من خلال إعادة طرح الزي الأخضر والأبيض الأيقوني للعب خارج أرضه
رحلة إلى منتصف التسعينيات
تتمثل القطعة الرئيسية في هذه المجموعة المرتقبة بشدة في إعادة إصدار القميص المقسم إلى أرباع باللون الأخضر والأبيض والأسود. وقد تم الحفاظ على كل التفاصيل الأصلية، بدءًا من شعار النادي الأصلي الذي استُخدم خلال تلك الحملة وصولاً إلى شعار «أديداس» الكلاسيكي وشعار الراعي «كارسبيرغ» الذي يمكن التعرف عليه على الفور على الجزء العلوي من القميص.
تشكل مجموعة كاملة من ملابس التدريب المستوحاة من الأرشيف جزءًا من هذه المجموعة المليئة بالحنين إلى الماضي، بما في ذلك قمصان التدريب والبلوزات والسراويل الرياضية. ولأولئك الذين يبحثون عن لمسة عصرية، تم أيضًا طرح نسخة محدودة الإصدار من القميص باللون الأسود، لتقدم بديلاً أنيقًا ومتناسقًا للألوان الزاهية التقليدية.
- adidas
الأساطير ونجوم العصر الحالي يجتمعون
احتفالاً بهذا الإطلاق، أنتج النادي فيلماً ترويجياً تدور أحداثه في متجر خيالي على الطراز القديم يُدعى «فاولرز سبورتس»، يديره أسطورة النادي روبي فاولر. ويضم الفيلم طاقماً من النجوم يجمع بين ماضي النادي العريق وحاضره الحافل بالنجاحات، مؤكداً على الطابع الخالد للتصميم.
يحتل فاولر وستيف ماكمانامان، وهما وجهان بارزان من تلك الحقبة الأصلية، مركز الصدارة إلى جانب قائد الفريق الرجالي الحالي فيرجيل فان ديك ونجوم مثل جيريمي فرينبونج وفلوريان فيرتز. كما يظهر الفريق النسائي بشكل بارز، حيث تعرض ميا إندربي وغريس فيسك جاذبية المجموعة المتعددة الأوجه كرمز ثقافي يتجاوز حدود الملعب.
أكثر من مجرد قميص كرة قدم
تُعد مجموعة "Bringback" بمثابة تكريم لعصر ذهبي في أزياء كرة القدم لا يزال يلقى صدىً لدى جيل المشجعين الأصغر سناً. ومن خلال المزج بين الجماليات الكلاسيكية والتصنيع الحديث عالي الجودة، استطاعت أديداس تلبية الطلب المتزايد على أنماط الملابس الكلاسيكية التي يرتديها المشجعون في المدرجات.
"تجمع هذه المجموعة بين عصور مختلفة من تاريخ النادي في تكريم حنيني لفترة أصبحت فيها ملابس كرة القدم أيقونات ثقافية خارج الملعب. وتتمحور مجموعة Bringback حول إعادة إصدار القميص الأيقوني للنادي للموسم 1995-96، لتعيد ربط المشجعين بأحد أكثر التصاميم شهرة في تاريخ النادي"، حسبما جاء في بيان للنادي.
يمكن للمشجعين شراء المجموعة من خلال القنوات الرسمية للنادي وموقع adidas.co.uk، مع تنظيم فعاليات إطلاق تحت شعار التسعينيات في متاجر أنفيلد وليفربول وان.
ربط الماضي بالحاضر
من المتوقع أن يساهم هذا الإصدار الأخير في تعزيز أداء الفريق على أرض الملعب. ويحتل ليفربول حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وسيواجه فريق أرني سلوت في المباراة المقبلة توتنهام، الذي يكافح لتجنب الهبوط. وبعد ذلك، سيخوض «الريدز» مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد غالطة سراي، بعد خسارتهم المفاجئة 1-0 في مباراة الذهاب.
